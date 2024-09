Com gol de Gabriel Magalhães, Arsenal vence clássico contra o Tottenham

O Arsenal venceu o Tottenham por 1 a 0 neste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

Com a vitória, o Arsenal chegou aos 10 pontos em quatro jogos no Campeonato Inglês. O Tottenham venceu apenas um duelo no torneio, conquistando quatro pontos em quatro partidas até aqui.

O Arsenal volta a campo pela competição no próximo domingo (22), contra o Manchester City, às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Antes, a equipe londrina vai enfrentar a Atalanta pela Liga dos Campeões. O jogo é nesta quinta, às 16h, no Gewiss Stadium.

O Tottenham, por sua vez, vai visitar o Coventry City, da segunda divisão, nesta quarta, às 16h, pela Copa da Liga Inglesa. No Campeonato Inglês, o próximo desafio do clube é em casa contra o Brentford, no sábado (21), às 11h.

O jogo

O placar ficou em branco no primeiro tempo. As duas equipes tiveram chances nos primeiros 45 minutos, mas não converteram as finalizações em gols. O grande número de faltas e cartões amarelos chamou a atenção, principalmente após uma confusão envolvendo Timber, do Arsenal, e Pedro Porro, do Tottenham.

Aos 20 minutos do segundo tempo, o Arsenal abriu o placar. Em cobrança de escanteio de Saka, o brasileiro Gabriel Magalhães subiu sozinho na área e cabeceou para o fundo das redes.