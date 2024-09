Com dois de Yamal, Barcelona goleia o Girona e segue 100% no Campeonato Espanhol

O Barcelona venceu o Girona neste domingo por 4 a 1, no Estádio Montilivi, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Lamine Yamal (2), Dani Olmo e Pedri marcaram os gols visitantes, enquanto Stuani descontou para os mandantes.

A vitória maiúscula do Barça contra o terceiro colocado da última LaLiga significa um começo de campeonato perfeito para os comandados de Hansi Flick. A equipe catalã é líder, pois venceu seus cinco jogos disputados até aqui e soma 15 pontos, quatro à frente do segundo colocado Real Madrid.

O Girona fecha a rodada parcialmente na sétima colocação, com sete pontos, podendo ainda ser ultrapassado por outras equipes.

Os dois times agora se preparam para suas estreias na Liga dos Campeões. O Girona viaja para enfrentar o PSG, no Parc des Princes, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). O Barcelona desafia o Monaco, no Stade Louis II, na quinta, às 16h.

O jogo - O Barcelona dominou com facilidade a equipe adversária no primeiro tempo. Aos 30 minutos, Lamine Yamal roubou a bola do zagueiro David López e saiu cara a cara com o goleiro, batendo de pé esquerdo para abrir o placar.

Sete minutos depois, a joia do Barcelona apareceu novamente. Lewandowski ajeitou para Yamal bater da entrada da área e ampliar o placar.

O segundo tempo começou com o terceiro tento dos visitantes. Após um longo lançamento de Koundé, Dani Olmo alcançou a bola perto da linha de fundo e bateu sem muito ângulo, marcando um bonito gol.

Aos 19 da segunda etapa, Pedri recebeu na frente de Casadó, driblou o goleiro e deixou o seu, para decretar goleada do Barça.

O uruguaio Stuani fez o gol de honra do Girona, aos 35. Portu recebeu na frente, driblou o goleiro Ter Stegen e tocou para o companheiro só tocar para dentro.

Ferrán Torres ainda recebeu um cartão vermelho aos 41, após dar uma entrada forte de sola em Aspirilla.