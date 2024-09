Com brilho de Lucas Lima, Sport vence o CRB e entra no G4 da Série B

Na noite deste domingo, o Sport recebeu e venceu o CRB na Arena Permanbuco, no Recife, pela 26ª rodada da Série B. Com gols de Lucas Lima e Zé Roberto, o time mandante ganhou o jogo por 2 a 0.

A vitória colocou o Sport no G4 da Segunda Divisão. Quarto colocado, o Leão possui 42 pontos, cinco a menos que o líder Novorizontino. O CRB segue no drama contra o rebaixamento. A equipe ocupa a 18ª colocação, com 26 unidades, dois a menos que o Ituano, primeiro time fora do Z4.

O Sport volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Goiás, pela 27ª rodada da Série B. Na quinta-feira, o CRB mede forças com a Ponte Preta pela mesma competição.

O Sport abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Após boa tabelinha, Lucas Lima aproveitou bola mal afastada pela defesa do CRB, limpou a marcação e bateu no alto para marcar o primeiro gol do jogo.

Lucas Lima apareceu novamente no início do segundo tempo, mas dessa vez para servir um companheiro. Logo aos oito minutos, o meia do Sport chegou na linha de fundo e levantou na segunda trave para Zé Roberto, que testou de cabeça para ampliar o marcador.

Chapecoense vence o Ceará e respira no Z4

A Chapecoense respirou na briga contra o rebaixamento. Também neste domingo, a equipe catarinense vence o Ceará por 2 a 1, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 26ª rodada da Série B. Minozzo abriu o placar para o Vozão, mas Jhonatthan e Marcelo Rodriguez viraram para os donos da casa.

A vitória foi importante para a Chape, que está na 17ª colocação, com 28 pontos conquistados. O Ceará perdeu a chance de subir na tabela. O Vozão ocupa a sexta posição, com 39 unidades.