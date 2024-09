Bruno Lemes vence 25ª edição da Volta Ciclística do Grande ABCD

Bruno Martins Lemes foi o grande vencedor da 25ª edição da Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD, neste domingo. O ciclista da equipe de São José dos Campos percorreu os 130 km de percurso em 3h13min00s, cruzando a linha de chegada com uma larga vantagem para o segundo colocado.

A equipe de Pindamonhangaba fechou o pódio. Francisco Chamorro ficou com a medalha de prata ao cruzar a linha de chegada em 3h13min11s. Igor Teodoro Molina terminou na terceira colocação, cravando 3h13min12s. O atleta paralímpico Lauro Chaman, da Switf Carbon, que assegurou um quarto lugar e duas quintas colocações nas Paralimpíadas de Paris, terminou em décimo (3h13min14s).

A prova

A largada da prova aconteceu por volta das 8h (de Brasília) em Paranapiacaba, com chuva, frio, neblina e baixíssima visibilidade. De lá, os atletas passaram por outras sete cidades do Grande ABCD: Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema e, por fim, São Bernardo do Campo.

Ao chegarem em São Bernardo do Campo, os ciclistas ainda enfrentaram mais 60 km em um circuito de rua, dando 30 voltas no percurso de 2 km de extensão bastante desafiador, com subidas e curvas fechadas.

Após nove das 30 voltas previstas no circuito de rua, a prova teve de ser paralisada por causa de um imbróglio envolvendo alguns competidores. O pelotão que deu fuga acabou completando uma volta em cima de alguns outros ciclistas. Os retardatários deveriam ser retirados da prova, como prevê o regulamento, o que não aconteceu.

Sendo assim, os próprios competidores resolveram paralisar as disputas até que os retardatários fossem retirados. Somente depois disso que a competição foi retomada, entre muitas discussões e polêmicas.

As disputas seguiram acirradas até as últimas três voltas, quando Bruno Lemes começou a desgarrar do pelotão. O ciclista de São José dos Campos passou a abrir uma distância cada vez maior volta após volta, cruzando a linha de chegada com 11 segundos à frente do segundo colocado, fato que impressionou a todos, fechando com chave de ouro sua participação na Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD, que completou seu jubileu de prata neste ano com a 25ª edição.