Bahia ganha do Atlético-MG em casa e volta ao G6 do Brasileirão

O Bahia voltou ao G6 do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo, ao vencer o Atlético-MG por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 26ª rodada. Everaldo, Everton Ribeiro e Luciano Rodríguez marcaram os gols da vitória dos donos da casa.

Com o triunfo, o Bahia saiu da sétima posição e pulou para a sexta, com 42 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, segue na 10ª colocação, com 33 unidades conquistadas.

O Bahia terá a semana livre para trabalhar, já que volta a campo apenas no próximo sábado, contra o Fortaleza, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Galo vira a chave para as quartas de final da Libertadores. O jogo de ida contra o Fluminense acontece nesta quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O primeiro tempo não teve muitas emoções. Quem teve a melhor oportunidade foi o Bahia. Após corta-luz de Cauly, Thaciano recebeu a bola livre na grande área. Cara a cara com Everson, o atacante bateu para fora.

Jogando em casa, o Bahia voltou bem para o segundo tempo e, logo aos cinco minutos, abriu o placar. Thaciano aproveitou vacilo de Palacios e encontrou Everaldo na área. O camisa nove girou e bateu para marcar o primeiro gol dos donos da casa.

O Atlético-MG sentiu o gol e foi castigado novamente pouco tempo depois. Aos 12 minutos, Cauly recebeu na entrada da área e passou para Everton Ribeiro. O camisa 10 arriscou, a bola desviou no meio do caminho e matou Everson. 2 a 0 para o Bahia.

O terceiro e último gol do Bahia saiu na reta final. Aos 46 minutos, Luciano Rodríguez recebeu de Ratão na entrada da área e arriscou. Everson pulou, mas não achou nada. 3 a 0 para o Bahia, e fim de papo em Salvador.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3X0 ATLÉTICO-MG

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 15 de setembro de 2024, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein-RS

Assistentes: Maira Mastella Moreira-RS e Tiago Augusto Kappes Diel-RS

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral-SP

Cartões amarelos: Kanu (Bahia) / Igor Gomes (Atlético-MG)

GOLS: Everaldo, aos cinco minutos do segundo tempo, Everton Ribeiro, aos 12 minutos do segundo tempo, e Luciano Rodríguez, aos 46 minutos do segundo tempo (Bahia)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas (Iago), Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Luciano Rodríguez)



Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano (Saravia), Bruno Fuchs e Lyanco; Palacios (Scarpa), Fausto Vera, Battaglia, Igor Gomes (Bernard) e Rubens (Alan Kardec); Hulk e Cadu (Deyverson)



Técnico: Gabriel Milito