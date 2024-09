Bahia x Atlético-MG: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

Bahia e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (canal por assinatura). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Atlético-MG vem de classificação à semifinal da Copa do Brasil. O time eliminou o São Paulo após empate sem gols na Arena MRV.

Já o Bahia foi eliminado pelo Flamengo e tenta retomada no Brasileirão. O clube está há dois jogos sem vencer pelo campeonato de pontos corridos.

Milito tem voltas de Deyverson e Fausto Vera, e Rogério Ceni não possui desfalques. O Atlético-MG não deve ter Vargas, com dores na panturrilha, e Otávio, com lesão no ombro.

Bahia x Atlético-MG

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e horário: 15 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília).

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Thaciano e Everaldo. Técnico: R. Ceni

Atlético-MG: Everson; Saravia, Battaglia e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Bernard, Paulinho e Hulk. Técnico: Milito