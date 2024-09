Bahia supera Atlético-MG sem dificuldade e entra no G6 do Brasileirão

O Bahia venceu com tranquilidade o Atlético-MG neste domingo (15) por 3 a 0, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série A. Confronto aconteceu na Arena Fonte Nova.

Os gols do jogo foram anotados por Everaldo, Everton Ribeiro e Lucho Rodriguez. Com a vitória, o Bahia foi a 42 pontos conquistados e chegou a sexta colocação do torneio. O Galo, por outro lado, se mantém na décima posição, com 33.

Como foi o jogo

Bahia dominou as melhores chances na primeira etapa de jogo. Apesar de poucas oportunidades criadas, foram os donos da casa que mantiveram melhores condições de abrir o placar. O Atlético-MG tentou, mas troca de passes para oferecer perigo deixaram a desejar. Ainda assim, primeira etapa terminou sem chutes a gol pelos dois lados.

Na segunda etapa, os donos da casa foram superiores novamente, dessa vez de forma efetiva. Contra um Atlético perdido, o Bahia aproveitou dentre várias oportunidades criadas para conseguir abrir e ampliar o placar do jogo. Milito foi forçado a fazer quatro substituições ao mesmo tempo, mas acabou não superando os três tentos do Tricolor da Bahia.

Gols e destaques

Thaciano perdeu na cara do gol. O atacante estava em posição legal e de frente com Everson, mas na hora da finalização tirou demais do goleiro atleticano e acabou chutando para fora.

Everaldo abriu o placar! No primeiro chute a gol do jogo, o atacante do Bahia recebeu passe de Thaciano e, livre na grande área, anotou aos seis minutos da segunda etapa. Início da jogada foi marcado por erro de passe dos jogadores do Galo.

Everton Ribeiro ampliou! O meia do Bahia recebeu sozinho e arriscou de fora da área para, com desvio, a bola entrar no gol de Everson aos 13 minutos.

Hulk quase diminuiu com "míssil". O atacante do Galo cobrou falta forte de muito perto, mas Marcos Felipe, atento, conseguiu fazer ótima defesa e evitar o gol do Atlético.

O terceiro, para fechar o placar! Aos 46 minutos, Lucho Rodriguez recebeu passe de Rafael Ratão na entrada da pequena área para marcar um golaço em Everson, e concluir o resultado do jogo: 3 a 0 para o Bahia.

Ficha técnica

Bahia 3 x 0 Atlético-MG

Competição: 26ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Arena Fonte Nova

Data e hora: 15 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Klein

Assistentes: Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Gols: Everaldo, aos 6'/2ºT, Everton Ribeiro, aos 13'/2ºT, Lucho, aos 46'/2ºT

Amarelos: Igor Gomes, Kanu, Everson.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Everton Ribeiro, Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas (Iago) e Cauly (Lucho Rodriguez); Everaldo (Rafael Ratão) e Thaciano (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG: Everson; Bruno Fuchs, Battaglia e Lyanco; Mariano (Saravia), Fausto Vera, Igor Gomes (Bernard) e Rubens (Alan Kardec); Palacios (Scarpa), Cadu (Deyverson) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.