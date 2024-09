Após vencer concorrência com Fla por Marcos Antônio, São Paulo vê volante perder posição

Marcos Antônio chegou ao São Paulo com status de principal contratação do clube na janela de transferências do meio do ano. A diretoria tricolor, inclusive, venceu a concorrência do Flamengo para tirá-lo da Lazio, da Itália. Porém, na última quinta-feira, na partida decisiva contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, acabou sendo preterido por Liziero.

A escolha do técnico Luis Zubeldía chamou atenção pelo fato de Liziero ter retornado recentemente de empréstimo ao Yverdon, da Suíça. Aliás, nas últimas temporadas o volante revelado em Cotia foi cedido a outros clubes, como Internacional e Coritiba, mas não conseguiu se firmar em nenhuma dessas equipes.

Fato é que Zubeldía preferiu não se ater aos antecedentes de Liziero e, aparentemente, tem gostado do que o volante vem apresentando nos treinamentos no CT da Barra Funda. Além disso, para o treinador são-paulino, os dois jogadores possuem características distintas e, por isso, cada um deverá ser utilizado conforme as necessidades que cada adversário irá impor ao time tricolor.

"Marcos Antônio não tem chegada ao gol, não é um jogador assim. Ele é volante de posse, mas não tem vocação ofensiva. Necessitávamos de um volante misto, que marque e que possa jogar, contribuir na construção. Liziero nessas duas fases do jogo está melhor posicionado que Marcos Antônio. Entendo que não conheçam Marcos Antônio, mas não confundam. É um jogador de posse, que transita no meio-campo, mas não chega ao gol, não dá assistências", analisou Zubeldía.

Sem Pablo Maia e Alisson, dupla de volantes titular, mas que se recupera de graves lesões, a comissão técnica são-paulina tem apostado no experiente Luiz Gustavo e Damián Bobadilla como primeiras opções para o setor, entretanto, como o segundo havia acabado de voltar a seleção paraguaia com um certo desgaste, Liziero acabou ganhando uma chance no time.

Neste domingo, contra o Cruzeiro, Bobadilla não pode voltar ao time titular, já que está suspenso. Marcos Antônio, que também não foi acionado no meio de semana, por sua vez, vive a expectativa de voltar a ganhar uma oportunidade. Como na próxima quarta-feira o Tricolor entra em campo contra o Botafogo, pelas quartas de final de Libertadores, Luiz Gustavo pode acabar sendo poupado.

Caberá a Marcos Antônio, caso sua escalação se confirme, provar ao técnico Luis Zubeldía que pode, sim, ser um volante que chega ao ataque e contribua de forma mais efetiva no setor ofensivo. É o momento de o São Paulo mostrar a força de seu elenco na temporada.