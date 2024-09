5º em Paris 2024, Lauro Chaman comenta Volta do Grande ABCD: "Prova muito difícil"

Quinto lugar no ciclismo de estrada C4-5 das Paralimpíadas de Paris, Lauro Chaman cruzou a linha de chegada na décima colocação na Volta Ciclística do Grande ABCD neste domingo, em São Bernardo do Campo. Passadas as disputas, o atleta comentou sobre a prova e saiu bastante satisfeito com o que viu ao longo dos 130 km de percurso.

"Primeiro queria agradecer à nossa equipe, Swift Carbon, ao nosso técnico Marcelo Donabella, a todos os meus companheiros. Tentamos fazer uma prova mais para trazer ali para nossos velocistas. Conseguimos até uma parte da corrida controlar num grupo maior com vários atletas nossos, mas no final da prova a superioridade do Bruno estava muito forte, conseguiu atacar na subida e abriu uma distância. Tentamos neutralizar, mas não conseguimos e ficamos fora do pódio. A gente tentou fazer o máximo que deu. Foi uma prova muito difícil, nível está muito forte. Infelizmente, dessa vez não deu para a gente, mas vamos continuar treinando e esperamos um resultado melhor nas próximas", disse Lauro Chaman em entrevista à Gazeta Esportiva.

Os ciclistas largaram por volta das 8h (de Brasília) em Paranapiacaba, sob chuva, frio, neblina e baixíssima visibilidade. Mas, nada disso impediu que eles passassem por todas as oito cidades do Grande ABCD, chegando em São Bernardo do Campo, onde percorreram mais 60 km em um circuito de rua.

"O asfalto fica um pouco mais liso quando está molhado, mas a gente está meio que acostumado a correr na chuva. A gente toma um pouco mais de cautela. Mas, foi uma excelente prova. Parabenizar muito a galera do Grande ABC, ao [José Cláudio] Facex [presidente da Federação Paulista de Ciclismo], à toda galera da Federação Paulista de Ciclismo. Estamos muito felizes de estar competindo na estrada em São Paulo, para a gente é um marco toda vez que a gente consegue correr assim, como foi na 9 de Julho", prosseguiu Chaman.

A 25ª edição da Volta Ciclística do Grrande ABCD também serviu de preparação para Lauro Chaman, que viaja nesta semana para o Mundial de paraciclsimo, em Zurique, na Suíça.

"Circuito extremamente técnico, acredito que é um circuito que deixou a gente bem exausto, no final da prova estava todo mundo bem esgotado. Valeu a superioridade de quem se poupou mais. Terça-feira eu viajo para o Mundial de paraciclismo e espero fazer boas corridas lá e usar essa corrida como uma boa preparação para lá", concluiu.