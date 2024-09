Sem Pedro, solução de Tite para o Flamengo está no meio de campo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo terá nesta quinta-feira (12), contra o Bahia, pela Copa do Brasil, o primeiro teste de como funcionará o ataque sem Pedro. Com atacantes de diferentes características em relação ao camisa 9, uma saída vista pela comissão técnica é aproximar mais os homens de meio-campo para o time ser letal ofensivamente.

O que aconteceu

Tite já precisou jogar assim na seleção brasileira. Quando tinha Gabriel Jesus no ataque, Paulinho costumava ser esse homem com maior mobilidade para chegar perto do gol.

Os jogadores ao redor do centroavante escolhido precisariam pisar mais na área. A ideia do trabalho da comissão desde segunda-feira, primeiro treino depois que o Fla ficou sabendo da perda de Pedro, é justamente encorajar que mais atletas apareçam para chutar e reorganizar o time.

O Fla tem jogadores diferentes no banco. Gabigol é um atacante que se move mais e ataca espaços, às vezes mais longe da área. Carlinhos é visto como referência, mais alto e lento, e dá presença dentro da área. Bruno Henrique fez a função improvisado em algumas partidas e dá mais velocidade, mas não conseguiu se encaixar tão bem.

Pedro era o jogador que mais finalizava no Flamengo. De acordo com o Footstats, ele chutou 72 vezes contando Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Foram 42 no alvo e 30 para fora. Luiz Araújo vem em seguida, com 60 finalizações, 26 certas e 34 erradas. Bruno Henrique vem em terceiro, mas com uma diferença considerável somando 39 tentativas, 16 corretas e 23 erradas.

Dentro desse papel fundamental dos meio-campistas, De la Cruz e Gerson podem ajudar. Eles estão entre os cinco que mais criam no time. O uruguaio finalizou 33 vezes em 21 partidas, 10 certas e 23 erradas. O brasileiro tem 37 finalizações em 35 jogos, sendo 12 no alvo e 25 fora dele.

Outros nomes do meio tem números mais baixos. Arrascaeta, que já se destacou nesse sentido algumas vezes, deu 28 finalizações em 18 partidas, 11 certas e 17 erradas. Allan tem 13 chutes, enquanto Léo Ortiz e Pulgar somam nove.

De la Cruz, cabe lembrar, está fora da partida contra o Bahia. Ele não se recuperou a tempo. O Fla entra em campo às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, depois de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0.

Sem reposição

O Flamengo não deve ir ao mercado para contratar uma reposição de Pedro. Se foi o pensamento imediato após a lesão, a ideia perdeu força nos últimos dias.

O clube recebeu diversas ligações e teve jogadores oferecidos. Nos últimos dias a diretoria vinha debatendo a possibilidade. Anthony Martial, de 28 anos, que não renovou com o Manchester United, foi um dos nomes avaliados.

O alto investimento necessário, o mercado limitado e as condições físicas dos concorrentes pesaram. O Flamengo entendeu, inclusive com Martial, que precisaria elevar muito a folha salarial para a chegada de um nome de peso neste momento. Além disso, vários dos atletas livres viveram problemas físicos no ano e poderiam não ser a solução imediata que a equipe busca.

O Flamengo reafirma a confiança nos três jogadores à disposição de Tite. Mesmo se mudar de ideia, o clube não pode mais inscrever reforços na Copa do Brasil nem caso avance. Os prazos da Libertadores e Brasileirão também terminam nos próximos dias.

Veja a lista de artilheiros do Flamengo em 2024

Pedro - 30 gols

- 30 gols Bruno Henrique - 8 gols

- 8 gols Arrascaeta - 7 gols

- 7 gols Luiz Araújo - 6 gols

- 6 gols Everton Cebolinha - 5 gols

Veja quem mais finaliza no Flamengo (Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil)