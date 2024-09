São Paulo joga para findar tabu, espantar polêmicas e sobreviver em BH

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

O São Paulo enfrenta o Atlético-MG em Belo Horizonte, na noite desta quinta (12), às 21h45, com a missão de conseguir uma heroica classificação às semifinais da Copa do Brasil. Para concretizar a virada, terá de dar fim a um longo jejum — e contra um adversário que já rendeu polêmicas de arbitragem.

Ainda dá?

O Tricolor perdeu o jogo de ida por 1 a 0. Para avançar sem a necessidade de pênaltis, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença na Arena MRV.

O São Paulo, porém, amarga um tabu de quase oito anos como visitante contra o Galo. A última vitória paulista ocorreu em novembro de 2016, por 2 a 1, com gols de Maicon e Gilberto. Aquele duelo, no entanto, era válido pelo Campeonato Brasileiro.

O jejum aumenta quando a vantagem ultrapassou um gol. O último triunfo do Tricolor sobre o Atlético-MG por pelo menos dois de diferença, fora de casa, foi em 2004, com uma goleada de 5 a 0.

O retorno de jogadores convocados pode servir como trunfo na noite desta quinta (12). Lucas, Bobadilla e Ferraresi voltaram da Data Fifa e estão disponíveis para a decisão.

Lucas Moura em ação durante jogo do Brasil nas Eliminatórias Imagem: Lucas Figueiredo/Getty Images

Lucas atuou nos dois duelos do Brasil, contra Equador e Paraguai, iniciando no banco. Ele ficou em campo por cerca de 30 minutos na soma dos duelos e não deve ser problema na escalação do técnico Luis Zubeldía.

Bobadilla e Ferraresi também participaram dos dois jogos de Paraguai e Venezuela — ambos foram titulares nos compromissos das Eliminatórias. Já Jhegson Méndez atuou pela Colômbia contra o Peru, mas não foi acionado diante da Argentina — ele não vem sendo utilizado por Zubeldía.

Histórico polêmico

O duelo entre as equipes teve polêmicas recentes. No último encontro entre os times, inclusive, Zubeldía ficou enfurecido.

Lance de gol de Paulinho gerou reclamação em Atlético-MG x São Paulo Imagem: Reprodução/X

Em julho, o Atlético-MG venceu por 2 a 1 com direito a gol controverso: Paulinho teria desviado um chute de Scarpa com o braço antes de balançar as redes — o lance foi validado pela arbitragem. Além disto, uma jogada envolvendo Hulk também foi alvo de críticas.

Zubeldía deixou o gramado dando socos no painel de entrevistas e se irritou com um repórter na entrevista coletiva diante de um questionamento sobre os lances.

Há quatro anos, São Paulo x Atlético-MG chegou aos tribunais. À época, o Tricolor acionou o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com uma ação para tentar anular a partida da 7ª rodada do Brasileirão daquele ano.

O time perdeu por 3 a 0 e alegou que houve erro de direito na anulação do gol de Luciano pelo VAR. O lance aconteceu quando o jogo ainda estava empatado sem gols. A arbitragem, após análise no VAR, apontou impedimento, mas a linha não foi traçada da forma correta O erro foi admitido pelo então presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba.

VAR marca impedimento e anula gol marcado por Luciano em Atlético-MG x São Paulo Imagem: Reprodução/SporTV

O STJD, no entanto, indeferiu o pedido paulista. De acordo com o despacho de Otávio Noronha, então presidente do STJD, o clube havia perdido o prazo legal para entrar com o pedido — o artigo 85 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) determina prazo de dois dias após a entrada da súmula na CBF para que a reclamação seja entregue ao tribunal.