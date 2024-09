Romero é o melhor em classificação heroica do Corinthians; veja notas

Do UOL, em São Paulo

Autor de um gol, Romero foi o melhor jogador do Corinthians, segundo o Footstats, na classificação heroica sobre o Juventude, nesta quarta-feira (11), pela Copa do Brasil. O atacante paraguaio recebeu nota 7,7 pela atuação no triunfo alvinegro por 3 a 1.

Rodrigo Garro e Fagner, com 7,5 cada, fecharam o top-3 corintiano na partida na avaliação da plataforma. Autor do gol da classificação, André Ramalho recebeu nota 7,0. O destaque negativo foi o goleiro Hugo Souza, que recebeu 4,5 após marcar um gol contra.

Veja as notas