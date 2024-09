Roger Machado destaca boa produção do meio-campo do Inter

A vitória desta quarta-feira em casa sobre o Fortaleza consolidou o crescimento do Internacional na temporada 2024. Além disso, o técnico Roger Machado destaca a evolução do time na parte coletiva, proporcionando uma evolução na tabela do Brasileirão 2024.

Na visão do treinador, o crescimento do Internacional passa pela boa produtividade do meio-campo. Assim, ele destacou dois nomes: Alan Patrick e Gabriel Carvalho.

"A figura dos três meias, ela dá outra dinâmica. Estou curioso para rever o jogo e entender, a partir desse momento, o que a gente pode evoluir nessas dinâmicas, reconheceu.

Roger Machado considera que Alan Patrick atua como um maestro para a equipe. "É um jogador que direciona a equipe para onde precisa", definiu.

Gabriel Carvalho, por sua vez, tem sido uma peça que, na visão de Roger Machado, complementa as qualidades de Alan Patrick. "Demonstra facilidade para jogar dos dois lados", avisou.

O Internacional completou quatro jogos sem derrota na temporada. O próximo compromisso será na segunda-feira contra o Cuiabá, novamente no Beira-Rio.