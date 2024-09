Palmeiras terá três treinos com time "completo" antes de enfrentar o Criciúma

O Palmeiras intensificou o período de treinos nesta semana, se reapresentou na terça-feira e seguiu a preparação para enfrentar o Criciúma neste domingo. Apesar do longo período para preparação devido à data Fifa, o técnico Abel Ferreira terá apenas três treinos com o elenco completo antes do duelo válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

Isso acontece porque o Verdão cedeu três jogadores para as seleções nacionais: Estêvão (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Richard Ríos (Colômbia). O primeiro se reapresentou na Academia de Futebol na manhã de quarta-feira, logo após o compromisso da Seleção, que aconteceu na noite de terça-feira, em Assunção, no Paraguai.

Enquanto Gustavo Gómez e Richard Ríos desembarcaram em São Paulo na quarta-feira e se reapresentam para a atividade programada para a manhã de quinta-feira.

Estêvão entrou em campo nos duelos contra Equador e Paraguai, atuando por cerca de 20 e nove minutos, respectivamente. O paraguaio foi titular apenas contra o Uruguai e atuou durante os 90 minutos, mas recebeu cartão amarelo e ficou suspenso para enfrentar o Brasil. Já Ríos foi titular nos jogos contra Peru e Argentina e atuou durante toda partida em ambos casos.

Na última semana, o Palmeiras ganhou também o reforço do zagueiro Vitor Reis, que vinha se recuperando de um edema na coxa direita. O defensor está treinando normalmente e deve ter condições de ficar à disposição de Abel Ferreira. Por outro lado, o Alviverde segue desfalcado de Mayke (lesão na panturrilha direita), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda), Marcelo Lomba (pubalgia), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo).

Dando sequência ao Brasileirão, o Palmeiras tenta conquistar sua terceira vitória consecutiva na competição. Antes da parada, o Alviverde bateu o Athletico-PR, por 2 a 0, na Ligga Arena, depois de somar vitórias contra São Paulo e Cuiabá. Atualmente, o Palmeiras tem 47 pontos e ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação, atrás de Botafogo e Fortaleza.