Palmeiras busca sequência no Brasileirão que não acontece desde junho

O Palmeiras se prepara para retomar os compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão entra em campo neste domingo para enfrentar o Criciúma, pela 26ª rodada. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O time comandado por Abel Ferreira busca emplacar uma sequência de vitórias que foi atingida pela última vez em junho.

Atualmente, o Verdão vem de três vitórias seguidas na competição, sobre São Paulo (2 a 1), Cuiabá (5 a 0) e Athletico-PR (0 a 2). A equipe está invicta há cinco jogos, já que soma dois empates contra Internacional e Flamengo, ambos por 1 a 1. Agora, o Alviverde tenta ampliar o número de triunfos.

A última vez que o Palmeiras conquistou uma sequência com mais de três vitórias foi entre os dias 2 e 23 de junho. Na oportunidade, a equipe somou cinco triunfos consecutivos, ao bater justamente Criciúma, Vasco, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Juventude. Estes, aliás, são os próximos rivais do Verdão, dessa vez no returno do Brasileirão.

Com foco 100% no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras teve seu último compromisso no dia 1° de setembro, quando bateu o Athletico-PR. Depois disso, o clube conseguiu conciliar o período de descanso com os treinos. De olho na liderança, o Verdão é o terceiro colocado, com 47 pontos.

Para o duelo, o Verdão conta com o trio de convocados, que estava à serviço das respectivas seleções nacionais. Estêvão se reapresentou na última quarta-feira, enquanto Gustavo Gómez e Richard Ríos se reapresentaram para atividade desta quinta-feira.