Pablo lamenta eliminação na Copa do Brasil, mas projeta Athletico-PR forte na Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira, o Athletico-PR foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis pelo Vasco da Gama por 5 a 4, após vitória de 2 a 1 no tempo regulamentar. Pablo, um dos jogadores mais experientes do Furacão, lamentou a desclassificação e exaltou o incentivo do torcedor.

"Complicado falar depois de uma derrota, de uma não classificação. Isso, obviamente, nos machuca muito, machuca muito o nosso torcedor. A gente sabe da força de jogar dentro da (Ligga) Arena e hoje eles (torcedores) fizeram uma festa linda, nos ajudaram e incentivaram. Saímos vencendo o jogo, conseguimos o resultado até certo momento e daqui há pouco tomamos um gol. Depois, o time deles ficou atrás, jogando no contra-ataque e a gente sabia que era uma característica do Vasco", começou o atacante.

Além do Campeonato Brasileiro, no qual figura na 12ª colocação, o Athletico-PR tem pela frente a Copa Sul-Americana. Nas quartas de final, o Furacão encara o Racing e, para Pablo, a equipe tem plenas condições de classificação.

"Temos que levantar a cabeça. Hoje, tem que sofrer muito, porque nos dói muito essa desclassificação, e agora temos o Campeonato Brasileiro, em que precisamos nos recuperar o mais rápido possível, isso é uma obrigação nossa. Temos jogo aqui no sábado e devemos vencer, e depois pensar na Sul-Americana, que temos condições e precisamos muito do apoio do torcedor. Vamos nos doar ao máximo, treinar mais, cada um chamar sua responsabilidade no dia a dia e evoluir. Pedimos apoio do torcedor", disse.

O atacante athleticano finalizou comentando a relação dos jogadores mais experiente do Athletico-PR com os mais jovens.

"Eu, Thiago (Heleno), Fernandinho e Nikão somos referências para os mais jovens e temos que dar toda a tranquilidade e confiança para eles. Temos jovens de qualidade e personalidade, Mycael é um deles, João Cruz é outro, temos que ajudá-los a evoluir, assim como o (Vitor) Roque, que chegou no meio de 2022 e olha no que ele se tornou. Devemos levantar o mais rápido o possível a cabeça", finalizou.

O Furacão volta aos gramados neste sábado para encarar o Fortaleza. A bola rola na Ligga Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).