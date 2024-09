Neymar celebra Depay no Corinthians, e holandês reage: 'volte pra casa'

A contratação de Memphis Depay pelo Corinthians chamou a atenção até de Neymar, que usou as redes sociais para celebrar a chegada do holandês ao futebol brasileiro.

O que aconteceu

Neymar compartilhou o anúncio do Corinthians e celebrou a chegada de um "craque desse nível" no futebol brasileiro. Depay acertou com o clube paulista até o final de 2026.

Neymar celebra acerto de Depay com o Corinthians, e holandês responde Imagem: Reprodução/Instagram/@memphisdepay

Bem-vindo ao Brasil. Aproveite o meu país. Muito foda esse cara jogar no Brasil, que venham mais e mais craques desse nível pro futebol brasileiro. Neymar, nos Stories do Instagram

Depay agradeceu e "convidou" o atacante do Al-Hilal a voltar a jogar no Brasil. O camisa 10 — que se recupera de uma cirurgia no joelho — tem contrato com os sauditas até junho de 2025.

Obrigado, irmão. Oro para que vocês volte para casa para abençoar seu país novamente com seu talento. Demphis Depay, nos Stories do Instagram

Depay foi apresentado à torcida na vitória contra o Juventude e vestirá a camisa 94. Ainda não foi definida a data de estreia do holandês.