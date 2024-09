Martín Varini exalta atuação do Athletico-PR e lamenta eliminação para o Vasco: "Futebol tem isso"

Nesta quarta-feira, o Athletico-PR foi eliminado da Copa do Brasil. Apesar de ter vencido o Vasco por 2 a 1 (empate em 3 a 3 no agregado), na Ligga Arena, a equipe perdeu a disputa de pênaltis por 5 a 4, pelas quartas de final. Após o jogo, o técnico Martín Varini exaltou em coletiva de imprensa a atuação do Furacão e lamentou o resultado.

"Viemos em busca da classificação e ficamos muito chateados, porque não conseguimos. Foi incrível que a gente não tenha conseguido fazer um gol a mais, com tudo o que a equipe gerou. Futebol tem isso. Vou ficar com a vontade do grupo, com o jogo que fizemos, gerando tantas chances. Temos que ficar focados e trabalhar para o jogo com o Fortaleza", disse.

Além disso, o treinador comentou sobre o gol marcado pelo Cruz-Maltino, na única chance concedida, na visão dele, e admitiu ser uma situação difícil de explicar.

"Foi o que eles tiveram, um cruzamento. Podíamos estar mais perto, não permitir o cruzamento. Mas no futebol é muito difícil não permitir que o adversário não tenha nenhuma oportunidade em 90 minutos. Foi o que eles conseguiram, um cruzamento, e puderam marcar. É difícil explicar essa situação. Temos que olhar para frente e seguir focados", afirmou.

Com a eliminação da Copa do Brasil, o Athletico-PR volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro e à Sul-Americana. Na liga nacional, o time ocupa a 12ª posição, com 29 pontos em 23 jogos. Enquanto no torneio continental, está nas quartas de final e jogará contra o Racing.

Apesar da queda, Varini ressaltou que, se repetir o bom desempenho diante do Vasco no restante da temporada, a equipe conseguirá atingir os objetivos.

"Até o final, nós tivemos chances. Foram cinco ou seis chances muito claras no segundo tempo. Não faltou vontade. Faltou caprichar. O último passe, a finalização. Eu acredito no trabalho. Hoje o grupo fez muitas coisas boas, para não dar chances ao adversário e criar muitas oportunidades. Tentamos de todas as formas. Se continuarmos nos apresentando nesse nível, tenho certeza de que vamos vencer os jogos e atingir nossos objetivos", ressaltou.

O Athletico-PR volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 26ª rodada do Brasileirão.