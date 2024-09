Hugo detona Jair Ventura após vitória do Corinthians: 'falou gracinha'

O goleiro Hugo Souza disparou contra o técnico Jair Ventura, do Juventude, logo após a classificação do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil na última quarta-feira. Na visão do arqueiro corintiano, o treinador adversário "fez gracinha" depois da vitória da equipe gaúcha por 2 a 1 no duelo de ida da eliminatória. Hugo e vários outros jogadores do Timão não gostaram da dança de Jair à beira do gramado na partida disputada no Alfredo Jaconi.

"Só um time jogou bola, só um time quis jogar. Com todo respeito à equipe do Juventude, mas foi um treinador que falou gracinha nas entrevistas, fez dancinha no primeiro jogo... E assim, eles precisam entender quem é o Corinthians, entender que a gente é muito grande. Precisam respeitar essa instituição, a camisa que a gente veste. Essa é a resposta que a gente deu para ele, vencendo dentro de campo. A gente não precisa dançar, só ganhamos o jogo", disse Hugo em entrevista na zona mista.

Após o gol de André Ramalho e o apito final, o auxiliar Emiliano Díaz e alguns jogadores imitaram a dança realizada por Jair, como resposta. Em entrevista coletiva, o filho de Ramón desconversou sobre o tema.

"Comemorei um gol, estava feliz, fico contente pela classificação", disse Emiliano com sorriso no rosto ao ser perguntado sobre o revide.

Jair Ventura também preferiu não entrar em polêmicas após a partida. "Quem dança é quem ganha, eles ganharam. Parabéns ao Corinthians", disse o treinador que teve passagem pelo Timão em 2018.

Precisando do resultado por conta da derrota na ida, o Corinthians implementou forte pressão desde o início de jogo. A equipe abriu o placar com o atacante Ángel Romero, aos 29 minutos do primeiro tempo. O Juventude deixou tudo igual aos 41, com gol contra de Hugo Souza. O lance deu o que falar na Neo Química Arena, já que os mandantes alegam que o goleiro corintiano foi empurrado por Zé Marcos na jogada.

Na segunda etapa, depois de tanto martelar, o Timão marcou o segundo gol com o zagueiro Zé Marcos, contra. Nos acréscimos, em cobrança de escanteio de Igor Coronado, André Ramalho cabeceou para o fundo das redes e fez a alegria de quase 46 mil corintianos em Itaquera.

O Corinthians encara na semifinal o vencedor da eliminatória entre Flamengo e Bahia, que vão se enfrentar nesta quinta-feira. Na ida, em Salvador, o Rubro-Negro levou a melhor por 1 a 0. As semis devem ocorrer nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Botafogo, pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro.