GP do Azerbaijão tem nova dinâmica dentro da McLaren e estreia antecipada

Depois que os dois pilotos da McLaren largaram nas duas primeiras posições do GP da Itália e terminaram a segunda volta em primeiro e terceiro lugares, mesmo respeitando o que o time chama de "regras papaya" para tentar evitar colisões entre seus pilotos, a chefia da equipe resolver agir. E ativamente pedir para que Oscar Piastri passe a ajudar o companheiro Lando Norris em sua tentativa de tirar os 62 pontos que tem de desvantagem em relação a Max Verstappen no campeonato.

No Azerbaijão, onde a F1 entra em seu último terço da temporada neste fim de semana, os dois pilotos tentaram explicar quais são as novas regras. "Não vamos classificar de primeiro e segundo piloto, acho que nunca vamos fazer isso", disse Norris, com os braços cruzados por todos os 10 minutos de coletiva de imprensa em Baku. "O que vai haver é uma tendência de me ajudar."

Piastri crê que sua ajuda a Norris "não será esquecida"

Piastri, que vem de títulos como estreante na F3 e F2 e está andando em ótimo nível mesmo estando apenas em sua segunda temporada na F1, ouviu do chefe da McLaren, Andrea Stella, após o GP da Itália, que é o "futuro" e que teria que entender a situação atual "como um investimento". Perguntado pelo UOL Esporte sobre como recebeu essas palavras e depois o pedido para ajudar, Piastri disse que "ordens de equipe não são divertidas", mas que ele entende que "isso é para o futuro de uma equipe que abriu suas portas para mim na Fórmula 1. Sei que isso não será esquecido. Foi dessa maneira que as coisas foram colocadas para mim. Se, ano que vem, o cenário for diferente, teríamos a mesma discussão [com Norris ajudando-o se ele tivesse mais chances no campeonato]".

Piastri diz que ninguém deve esperar que ele abra caminho para Norris sempre que estiver à frente do britânico ou algo nessa linha. "Não dá para tentar prever todos os cenários possíveis, mas o que queremos é que o melhor piloto em cada fim de semana de corrida seja premiado."

GP do Azerbaijão é desafio para dois quase estreantes

O britânico Oliver Bearman vai fazer sua primeira corrida pela equipe na qual será titular na próxima temporada. Ele entra como substituto de Kevin Magnussen, que está cumprindo suspensão automática depois de completar 12 pontos de punição em menos de 12 meses.

Não será a primeira corrida de Bearman, que entrou como substituto, também, de Carlos Sainz, quando o ferrarista foi submetido a uma operação de apêndice em março.

Na ocasião, Bearman subiu no carro somente no sábado, perdendo as duas primeiras sessões de treinos livres, e mesmo assim fez um bom trabalho, terminando em sétimo. Não é de se espantar que ele esteja animado para fazer o fim de semana inteiro dessa vez, mesmo que isso signifique não participar da Fórmula 2, campeonato que disputa atualmente.

"Vou ter todos os treinos livres, o que vai ajudar. Espero chegar mais bem preparado dessa vez. Eu preferiria que não fosse um final de semana em que a gente também tem a F2, mas não dá para escolher quando você vai andar de Fórmula 1 e tenho que aproveitar a oportunidade."

É curioso que Bearman tenha mais experiência que Franco Colapinto com um carro atual da F1 pois, além do GP da Arábia Saudita pela Ferrari, ele também tem feito um programa extenso de treinos livres com a Haas para se preparar para a temporada que vem.

O argentino fez apenas um treino livre em Silverstone, em julho, e logo subiu no carro como titular no GP da Itália, há duas semanas, sendo o escolhido para substituir Logan Sargeant nas nove últimas provas da temporada. É outro que chega ao Azerbaijão esperando estar mais bem adaptado ao carro.

"Nunca tinha feito oito voltas seguidas em um carro de Fórmula 1, então houve várias circunstâncias em que eu não sabia o que fazer", admitiu Colapinto. "Cometi um pequeno erro na minha última volta, e por isso não consegui ir para o Q2, e na corrida havia vários pontos de interrogação. Mas conseguimos entregar um bom trabalho e agora espero dar mais um passo."

Os treinos livres para o GP do Azerbaijão começam nesta sexta-feira com duas sessões a partir das 6h30 e 10h, pelo horário de Brasília.