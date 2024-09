Gavi volta a participar de treino com companheiros de Barcelona após 10 meses

O retorno de Gavi aos gramados está cada vez mais próximo. Nesta quinta-feira, o meio-campista treinou com seus companheiros de Barcelona pela primeira vez desde que sofreu a grave lesão no joelho.

Em novembro do ano passado, durante um jogo entre Espanha e Geórgia, Gavi sofreu uma ruptura completa no ligamento cruzado anterior do joelho direito e uma lesão associada ao menisco externo. Com isso, ele perdeu o restante da temporada e não atuou desde então.

Hoje com 20 anos, Gavi subiu para o profissional em 2021, com Ronald Koeman como treinador. Desde então, o espanhol garantiu seu espaço no elenco catalão e se tornou em uma das maiores promessas do clube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Quem também participou de alguns exercícios no treinamento desta quinta-feira foi o atacante Ansu Fati. Ele sofreu uma lesão no pé direito durante a pré-temporada e vinha desfalcando o Barcelona.

O treino também contou com o retorno dos jogadores que estavam servindo suas respectivas seleções nacionais, como Lamine Yamal, Koundé e Dani Olmo. Diferentemente de Gavi, estes devem estar à disposição do treinador Hansi Flick para a próxima partida.

O Barcelona volta a campo no próximo domingo, ás 11h15 (de Brasília), contra o Girona, fora de casa. O duelo é válido pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.