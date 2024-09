Fluminense inicia venda de ingressos para clássico contra o Botafogo no Maracanã

O Fluminense iniciou nesta manhã de quinta-feira a venda de ingressos para o clássico contra o Botafogo, no Maracanã. A partida válido pelo Campeonato Brasileiro está marcada para o dia 21 de setembro.

As vendas estão sendo realizadas de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa de sócio torcedores. Enquanto a comercialização online para o público geral terá inicio neste sábado, a da bilheteria será apenas dia 19.

Publicado por @fluminensefc Ver no Threads

Antes da partida contra o Botafogo, o Fluminense terá dois compromissos. O primeiro contra o Juventude, no próximo domingo, pelo Brasileirão, e o outro diante do Atlético-MG pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O Fluminense não vive situação muito confortável no Campeonato Brasileiro e busca uma sequência de vitórias para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Mano Menezes ocupa a 16ª colocação, com 27 pontos.

Confira os valores das entradas

Setor Sul

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 25



- Arquiba Raiz - R$ 50



- Guerreiro Toda Terra - R$ 60



- Guerreiro - R$ 80



- Leste Raiz - R$ 100



- Inteira - R$ 100



- Meia-entrada - R$ 50







Setor Seste Inferior

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 15



- Arquiba Raiz - R$ 30



- Guerreiro Toda Terra - R$ 36



- Guerreiro - R$ 48



- Leste Raiz - R$ 60



- Inteira - R$ 60



- Meia-entrada - R$ 30

Setor Leste Superior

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 10



- Guerreiro Toda Terra - R$ 24



- Guerreiro - R$ 32



- Inteira - R$ 40



- Meia-entrada - R$ 20

Setor Oeste

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 37,50



- Arquiba Raiz - R$ 75



- Guerreiro Toda Terra - R$ 90



- Guerreiro - R$ 120



- Leste Raiz - R$ 150



- Inteira - R$ 150



- Meia-entrada - R$ 75

Setor Norte

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 30



- Arquiba Raiz - R$ 60



- Guerreiro Toda Terra - R$ 72



- Guerreiro - R$ 96



- Leste Raiz - R$ 120



- Inteira - R$ 120



- Meia-entrada - R$ 60

Setor Maracanã Mais

- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 750



- Inteira - R$ 750



- Meia-entrada - R$ 412,50

Setor norte e nível 2 (torcida visitante)

- Inteira - R$ 150



- Meia-entrada - R$ 75



- Sócios do Botafogo - R$ 60