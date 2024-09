Flamengo x Bahia: confira onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Copa do Brasil

Flamengo e Bahia voltam a se enfrentar na noite desta quinta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro, que venceu o primeiro jogo em Salvador por 1 a 0, entra em vantagem na decisão da vaga. O duelo será disputado no Maracanã, a partir das 21h45 (de Brasília), com transmissão da TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video.

Assolado por uma série de lesões no elenco, a equipe do técnico Tite vive um momento irregular na temporada e precisa de pelo menos um empate para carimbar o passaporte para as semifinais. Apesar das dificuldades para escalar o time, o treinador confia no retrospecto contra o Bahia, pois, na condição de mandante, já se vão treze anos desde a última derrota, com um histórico de oito triunfos e dois empates neste período.

Além disso, outra estatística favorável vem de um tabu do técnico do Tricolor, Rogério Ceni, que nunca conseguiu uma vitória sobre o Flamengo em sua carreira. Em 2024, Flamengo e Bahia se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias rubro-negras. Além do jogo de ida, o Fla venceu por 2 a 1, no Maracanã, em duelo do primeiro turno do Brasileirão.

Sem poder contar com Everton Cebolinha, Matías Viña, Pedro, De La Cruz e Michael, todos entregues ao departamento médico, Tite ainda ficará sem o centroavante Carlinhos, impedido de vestir a camisa do Flamengo na competição por já ter atuado pelo Nova Iguaçu.

Para piorar a situação, os últimos reforços contratados, Alex Sandro, Alcaraz e Gonzalo Plata não foram inscritos a tempo na Copa do Brasil.

Já entre os convocados para atuar nas Eliminatórias, o uruguaio Varela e o chileno Pulgar estiveram em campo por 90 minutos com suas seleções na noite de terça-feira e não devem iniciar o jogo como titulares. O meia Gerson, por sua vez, atuou por 45 minutos na derrota da Seleção Brasileira para o Paraguai, enquanto o zagueiro Fabrício Bruno não saiu do banco de reservas. A dupla deve estar em campo nesta quinta-feira.

As novidades para esta partida são os retornos de Arrascaeta e Gabigol, que voltaram aos treinos esta semana após se recuperarem de lesões musculares. A dupla, entretanto, não tem lugar garantido no time devido ao tempo de afastamento.

No Bahia, Rogério Ceni deve repetir a escalação que iniciou a partida na Arena Fonte Nova. Seu principal desfalque é o atacante Biel, que se recupera de uma lesão que causa dores na região lombar. Suspenso no primeiro jogo, Rafael Ratão será opção no banco de reservas da equipe baiana.

O Bahia busca um título inédito em sua história. Na verdade, a equipe baiana nunca passou das quartas de final, alcançando esta fase em quatro oportunidades: 2002, 2012, 2018 e 2019. O Flamengo, ao contrário, já disputou nove finais da Copa do Brasil e saiu campeão em quatro delas, em 1990, 2006, 2013 e 2022.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ X BAHIA-BA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 12 de setembro de 2024



Hora: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-Fifa)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa)



VAR: Daiane Muniz (SP-Fifa)

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Allan, Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Luiz Araújo e Bruno Henrique



Técnico: Tite

BAHIA: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano



Técnico: Rogério Ceni