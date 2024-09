Como ídolo de Flamengo e Bahia 'virou hit' nas redes sociais aos 91 anos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Evaristo de Macedo se tornou sucesso na internet. As histórias protagonizadas pelo ídolo de Flamengo e Bahia, sob a ótica de ex-jogadores e treinadores com quem trabalhou, arrancam gostosas risadas de quem ouve e assiste.

A imitação do seu tom de voz fino e os causos de bastidores — que têm uma mistura de gaiatice com marra — se tornaram virais nas redes sociais. Aos 91, Seu Evaristo "fura a bolha" e vê sua trajetória no futebol atingir uma geração que não o viu em campo e nem sequer à beira das quatro linhas.

A gente brinca muito com ele. Às vezes, sentamos, colocamos no YouTube e ele assiste aos vídeos dos podcasts, ao lado dos netos. Ele brinca: 'eles só contam as piadinhas, não contam os esporros que eu dava'. Ele fica zoando: 'Eu falava mesmo de Barcelona e Real Madrid. Eles não conheciam, pô'. Ele leva de forma leve e, de vez em quando, conta algumas histórias. Tem muitas.

Luiz Macedo, filho de Evaristo

Evaristo, como não poderia deixar de ser, foi lembrado e convidado pelas diretorias de Flamengo e Bahia para estar no Maracanã, mas vai acompanhar o duelo desta quinta-feira (12) de casa. Ele ainda se recupera de uma cirurgia após fratura do fêmur, consequência de uma queda em casa em julho.

Ídolo de Fla e Bahia

Evaristo de Macedo começou no Madureira e teve duas passagens como jogador do Flamengo, entre 1953 e 1957, e entre 1965 e 1967. Neste hiato, esteve na Espanha, onde defendeu os dois lados da rivalidade entre Barcelona e Real Madrid, e é lembrado até hoje por catalães e madrilenhos.

Em campo, pelo Rubro-Negro, foi tricampeão carioca em 1953, 1954 e 1955 e, posteriormente, ganhou mais um Estadual em 1965. Conquistou também a Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo, em 1955. Também foi treinador do Fla em três oportunidades, entre meados da década de 90 e de 2000.

Ele tem um espaço reservado no Museu do Flamengo, inaugurado no ano passado, na sede do clube, na Gávea. "Evaristo, lenda viva do Mengão e um herói da Nação", diz post da página do museu nas redes sociais.

Evaristo se formou em educação física pela Universidade Federal da Guanabara, e teve longa carreira como treinador. No Bahia, foi o treinador campeão brasileiro em 1988, e não à toa dá nome ao centro de treinamento do clube.

No Tricolor, conquistou outros títulos, como os Estaduais de 1970, 1971, 1973, 1988, 1998 e 2001, o Campeonato do Nordeste de 2001. Em 2013, ganhou o título de cidadão baiano. No ano passado, quando completou 90 anos, foi homenageado no uniforme do Bahia com um patch com o dizer "Evaristo 90" e o rosto dele.

Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, CT do Bahia, Cidade Tricolor Imagem: Darío Guimarães Neto

Flamengo e Bahia são dois clubes que estão no coração dele, é o amor e a paixão. Ele é muito agradecido aos dois. Ao Flamengo pelo que conquistou como jogador, e pela passagens como treinador, e ao Bahia pelo títulos como treinador. São um orgulho muito grande.

Luiz Macedo

Evaristo também jogou e foi treinador da seleção brasileira. É, até hoje, o único a fazer uma "Manita" — marcar cinco gols em uma mesma partida — com a camisa canarinha. Isso aconteceu em 1957, em uma goleada sobre a Colômbia por 9 a 0, pelo Campeonato Sul-Americano.

Os vídeos virais

Nos últimos anos, cresceu exponencialmente o número de podcasts com temas ligados ao esporte, e com papos com diversos treinadores, jogadores, dirigentes e ex-jogadores. Em meio a esse cenário, surgiu Evaristo de Macedo.

As histórias engraçadas envolvendo o ex-jogador e ex-treinador foram contadas, e os vídeos viralizaram. Há até mesmo canais que reuniram trechos das entrevistas para um compilado, e com direito a parte 1,2,3, e por aí vai.

Um desses jogadores foi o lateral-esquerdo Leandro, que defendeu clubes como Vitória, Cruzeiro e Palmeiras. Em uma das histórias, ele reproduziu um diálogo que teve com Evaristo: "Ele virou e perguntou: 'Você é de onde, Leandrinho?' Sou do Rio, professor. 'Rio onde?'. Falei: 'Sou de Nova Iguaçu, Austin'. 'Ih, não é Rio, não, hein'. Ah, está de sacanagem, professor" (veja após o texto).

Outro dia estava aqui no escritório e estava tendo atendimento. Tinham dois caras conversando e um deles falou que morava no Rio, e o outro perguntou onde. Ele respondeu: 'Nova Iguaçu' e logo ouviu: 'Ih, Nova Iguaçu não é Rio, não, hein', imitando o modo de falar. E os dois caíram na gargalhada. E eles não faziam ideia que ali ao lado estava eu, filho do Evaristo. Os vídeos viralizaram, e as pessoas reproduzem, é engraçado.

Luiz Macedo

Como está o duelo?

O Flamengo tem a vantagem na briga por vaga na semifinal da Copa do Brasil. O time rubro-negro venceu o jogo de ida, na Arena Fonte Nova, por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique.

Em caso de empate, o Rubro-Negro avança. Em caso de vitória do Bahia por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Já se o Tricolor vencer por dois ou mais gols de diferença, avança na competição.