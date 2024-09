Emiliano explica Talles fora, se esquiva de dancinha e fala sobre Memphis

Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, explicou em entrevista coletiva a substituição de Talles Magno na vitória dramática da equipe sobre o Juventude, em duelo das quartas de final da Copa do Brasil que acabou em 3 a 1 para os paulistas. O filho do técnico Ramón Díaz também se esquivou sobre a dancinha feita em provocação a Jair Ventura e explicou, ao lado do pai, como deve utilizar os reforços Memphis Depay e Carillo no time.

O que Emiliano falou?

Talles Magno substituído. "Ele está fazendo um esforço enorme com o ombro, e chega um momento em que a dor é enorme. Sei que tirar um jogador da qualidade dele é ruim, mas trabalhamos também os esforços porque temos decisões pela frente."

Talles Magno em ação durante Corinthians x Juventude, duelo da Copa do Brasil Imagem: Alan Morici/AGIF

André Ramalho herói. "Fico feliz porque não merecíamos passar por isso, sobretudo ele, que vinha buscando o gol. Ele é um dos nossos líderes. A gente não tinha que sofrer tanto porque fizemos muito para passar de outro jeito, mas é o Corinthians, e se não for assim... há um sabor duplo. Estou muito feliz por passar de fase."

Onde Memphis vai jogar? "É um atacante que faz gols e que pode jogar com dois pontas ou com um atacante só. Depende do adversário, do momento do time... aqui no Brasil, há muitos fatores além da tática que precisamos analisar, mas quem joga bem, pode jogar em qualquer posição. Ele é um centroavante que pode jogar como segundo atacante também. A dor de cabeça é um pouco maior, mas é sempre bom ter mais do que menos."

Onde Carrillo vai jogar? "A gente trabalhou um ano e meio com o Carrillo. Já usamos ele como 3° volante, de ponta e só com um volante do lado... é um cara multifuncional e tem experiência para isso. Além disto, tem muita qualidade. Isso nos dá um leque de possibilidades, já usamos nestas três posições. Ele é inteligente e vai se adaptar facilmente ao grupo."

Classificação justa? "Nos dois jogos, eles tiveram quatro situações, e as quatro por erros nossos. Aqui, só um time quis jogar, fomos protagonistas. Não fomos tão claros no 1° tempo, mas sempre jogamos no campo rival e tivemos chances. Fomos muito superiores ao rival."

Prioridade mantida. "Estamos no Corinthians. É o maior time do Brasil e precisamos brigar por tudo. A prioridade é o Brasileirão, mas quando você vai passando e o grupo vai ganhando confiança, precisa brigar por tudo. Voltamos a falar: a prioridade é o Brasileirão."

Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, faz dancinha em provocação a Jair Ventura Imagem: Reprodução/Premiere

Loucura em Itaquera e dancinha. "Sabemos que teríamos apoio total da torcida, jogar aqui dentro é muito especial para nós — e para o adversário. Sabemos que contamos com isso durante os 90 minutos, eles apoiam como não acontece em nenhum outro estádio do mundo. Sobre o gol: apenas comemorei um gol, estava feliz. Fico contente pela classificação."

Parte física. "Vamos analisando as trocas junto com a preparação física. Tentamos ser os mais analíticos possíveis. Acho que está dando certo e vamos para frente. Todos estão fazendo um grande trabalho e precisamos mudar algumas peças pelo físico, algo que muitos torcedores acabam não entendendo. O Talles, hoje, foi por isso também. Tratamos de manejar os esforços para chegar bem."

Fim da maré de azar. "Estamos contentes porque o tema da chegada ao gol é falado há muito tempo, mas não se ganha jogo só com isso. Tentamos trabalhar para chegar com muita gente na área e é um trabalho que leva tempo, mas estamos contentes com o funcionamento do time. O time já sabe como queremos jogar e se sente identificado. Eu falei, quando não acontecia o gol, que uma hora iria entrar, e o resultado dá muita confiança para trabalhar. A atmosfera é ótima e temos que pensar como time grande, o Corinthians passou por um momento que não merecia passar, mas estamos no caminho certo. Não conseguimos nada, mas temos que estar preparados para brigar por tudo."

O que Ramón falou?

Noite de festa. Hoje foi um dia especial para nós. Quando você está em desvantagem, precisa propor uma equipe mentalmente ofensiva — e trabalhamos isso durante a semana. Fizemos a equipe atacar, seja pela direita ou esquerda. A equipe interpretou bem o que precisava e, por isso, o triunfo é merecido, apesar de alguns erros que precisamos corrigir. Estou contente porque hoje era um dia muito especial, era uma prova muito importante para o Corinthians.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, durante jogo contra o Juventude Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Novos reforços. "Estamos felizes pelas contratações. Estas duas últimas são de grande nível. Durante a semana, o esforço que o clube fez foi enorme. Todo mundo está feliz. Eles vão nos ajudar. Eles vão conhecendo o que é Corinthians e vamos nos ajudar. Vamos colocá-los o mais rápido possível."

Adaptação de Memphis. "É um jogador muito importante, basta ver a trajetória dele na Europa. Isso nos dá um salto de qualidade. É claro que ele vai precisar se adaptar ao que é o Corinthians e o futebol brasileiro, mas ele tem muita qualidade e vai jogar muitíssimo, principalmente do meio para frente. Ele faz muitos gols. Ele vai ter que se adaptar e temos que colocar ele no tempo certo. Precisamos agradecer ao clube pelo esforço para que o Corinthians tenha uma mentalidade vencedora. Esperamos que a gente siga conseguindo resultados."

Mudanças no meio da temporada. "Uma das coisas que estamos falando com a diretoria é armar uma estrutura sólida do Corinthians: todas as contratações estão dando bom resultado e, com certeza, estas duas últimas vão nos ajudar neste projeto. Quando se organiza um clube, tem que ser sólido e conseguir resultados. Estamos em um bom caminho, as pessoas precisam ter paciência, não é fácil jogar três torneios completamente diferentes. Não tivemos Ramírez, Cacá, Felix, Matheuzinho... são jogadores que fizeram falta. Por sorte, conseguimos um grande resultado e esperamos seguir desta maneira.

Fim da janela. "Os resultados dão confiança e tranquilidade. O mercado está fechado e isso é importante: é o plantel que temos, e precisamos trabalhar todos os aspectos em três torneios. Trabalhos com o fato de que a equipe precisa ser intensa. Temos variações e jogadores que vão se recuperar. Isso nos dá tranquilidade, mas sem relaxar. O time vai crescendo. Damos sempre confiança ao grupo, e tudo se soluciona com trabalho."

Arbitragem. "Não somos nós os ideiais para julgar o árbitro, mas sim os jornalistas e as imagens. Vocês têm mais possibilidades de julgá-lo. Não vamos falar absolutamente nada."