Decisivos, Léo Jardim e Vegetti exaltam classificação do Vasco à semifinal da Copa do Brasil

O Vasco sofreu, mas se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. Os cruzmaltinos perderam no tempo normal para o Athletico-PR por 2 a 1, na Ligga Arena, mas levaram a melhor nos pênaltis pelo placar de 5 a 4. O goleiro Léo Jardim, que foi o herói nas penalidades, defendendo a cobrança de Canobbio, exaltou a classificação e rasgou elogios ao elenco.

"Acho que para o Vasco. Para a gente é muito importante. Estamos conseguindo resgatar o ambiente. Independente de tudo conseguimos manter a cabeça no lugar. Esse grupo é muito resiliente. Ë para marcar a história. É parabenizar o grupo e comemorar a classificação", disse o arqueiro do Cruzmaltino.

Já o atacante Vegetti foi outro destaque. O jogador marcou o gol carioca que levou o duelo para as penalidades, além de ter convertido a última cobrança. O camisa 99 destacou a mentalidade do grupo e já pregou foco no próximo duelo.

"Usar esta camisa é muito grande. Mas temos que entender que a responsabilidade é imensa. Falei que estamos acostumados a sofrer. Hoje ficamos com o resultado adverso e conseguimos o gol. Ninguém sofreu mais que nós. Nos momentos ruins, saímos mais fortes. Vamos seguir. Agora é pensar no Flamengo no domingo", declarou.

O clássico contra o Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro, será neste domingo, no Maracanã. Já na Copa do Brasil, o Vasco espera seu adversário que sairá do confronto desta quinta-feira, entre Atlético-MG e São Paulo.