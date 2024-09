Corinthians: 'Hugo Souza deve um vinho para o André Ramalho', detona Milly

Milly Lacombe criticou no Fim de Papo a atuação de Hugo Souza na emocionante classificação do Corinthians contra o Juventude na Copa do Brasil.

A colunista do UOL viu falha de Hugo nos dois lances de VAR da partida e disse que o goleiro sai devendo um vinho para o zagueiro André Ramalho, que decidiu a vaga com gol no finzinho.

São lances evitáveis. O primeiro ele teria que ter colocado o corpo atrás das mãos para proteger e não precisaria ter tido VAR, ele falhou. Eu discordo do gol validado, mas a gente não precisaria ter passado por isso. Está na conta dele e ele deve um vinho ou alguma coisa para o André Ramalho. A gente estaria falando dele se o Corinthians não se classifica. Milly Lacombe

Juca Kfouri: 'Hugo foi mole e ficou devendo'

Hugo Souza "foi mole" nos lances decisivos e ficou devendo contra o Juventude, analisou o colunista Juca Kfouri. Ele destacou que o goleiro colocou a classificação em risco.

Hugo Souza mostrou-se não suficientemente firme para a responsabilidade do jogo. Aquilo que ele fez contra o Bragantino na defesa de três pênaltis, ele desfazia hoje porque foram duas bolas, que eu acho que em ambas ele sofreu falta, o que atenua a culpa dele, mas em ambas ele foi mole. Jogo desse tamanho não tem o que esperar, tem que atacar a bola, e ele foi mole em ambas e permitiu 12 minutos de VAR, cinco minutos no primeiro lance, sete minutos no segundo, o que revela o cúmulo do absurdo que chegou a arbitragem brasileira. Mas o Hugo hoje ficou devendo. O que se dizia do Cássio em jogo grande, era que o Cássio em jogo grande era impenetrável, e o Hugo não foi hoje. Juca Kfouri

Memphis Depay já sentiu o que é ser Corinthians, afirma Milly

Memphis Depay teve uma aula completa do que é ser Corinthians, afirmou Milly Lacombe. Segundo ela, o atacante holandês teve uma amostra do sentimento que define a natureza do clube.

'Romero é ídolo dessa geração do Corinthians', diz Milly

Maior artilheiro da Neo Química Arena, Romero marcou mais um gol diante da fiel torcida e voltou a ser decisivo. Milly Lacombe afirmou que o atacante paraguaio se tornou ídolo da atual geração.

Juca: Coronado deve ter empresário amigo do presidente do Corinthians

Juca Kfouri detonou o desempenho de Igor Coronado na classificação do Corinthians. Ele ironizou a contratação do meia de 32 anos e disse que o empresário do jogador deve ser muito amigo do presidente do Timão, Augusto Melo.

