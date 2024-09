Corinthians erra tempo de contrato de Memphis Depay; vínculo do atacante será menor do que o divulgado

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians terá uma duração menor do que a divulgada. Anteriormente, havia sido comunicado pelo clube que o contrato do atacante seria até dezembro de 2026. Porém, o vínculo terá validade até 31 de julho do mesmo ano.

O equívoco ocorreu por um erro de comunicação do Corinthians, que informou errado o tempo de contrato do jogador para a imprensa. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O motivo do erro seria as diferenças no fim da temporada europeia e brasileira. Os europeus encerram suas competições no meio do ano. Enquanto os brasileiros terminam os campeonatos no final do ano.

Memphis Depay chegou ao Brasil nesta quarta-feira e já foi apresentado aos torcedores corintianos, na Neo Química Arena, minutos antes do duelo com o Juventude, pela Copa do Brasil.

O atacante de 30 anos já está registrado no BID da CBF e pode fazer sua estreia neste sábado, contra o Botafogo, fora de casa, pelo Brasileirão. Sua escalação dependerá das avaliações feitas no CT Dr. Joaquim Grava.