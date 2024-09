Carille terá retorno de jogadores importantes para partida contra o América-MG

Treinador do Santos, Fábio Carille contará com o retorno de jogadores importantes para a partida diante do América-MG, marcada para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante Pedrinho apresentou um processo inflamatório na coxa direita e foi preservado do jogo contra o Brusque, no último sábado, pela comissão técnica. O jogador, no entanto, já treinou normalmente nesta semana e deve pintar entre os relacionados para o jogo contra o América-MG.

Servindo suas respectivas seleções durante a data Fifa, o lateral JP Chermont, o volante Tomás Rincón e o meia Miguelito também estão de volta e devem estar à disposição de Carille. Chermont, inclusive, foi titular nos dois amistosos da Seleção Brasileira sub-20 contra o México.

Miguelito esteve entre os titulares da Bolívia nos jogos contra Chile e Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, e marcou um gol em cada duelo. Por outro lado, Rincón foi reserva nos dois confrontos da seleção venezuelana, entrando em campo apenas na partida diante do Uruguai.

Além dos retornos, Fábio Carille também pode relacionar pela primeira vez os reforços Yusupha Njie e Luan Peres. Ambos já estão regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e treinando normalmente com o elenco do Peixe.

O Santos ocupa, atualmente, a segunda colocação da tabela da Série B, com 43 pontos conquistados. Próximo adversário do time paulista, o América-MG está em sétimo lugar, com 38 pontos.