Brasileiro Nicolas Zanellato é suspenso provisoriamente em caso de doping

A Agência Internacional de Integridade no Tênis (ITIA) anunciou, nesta quinta-feira, que o brasileiro Nicolas Zanellato, de 22 anos, atual número 656 do ranking mundial, está suspenso provisoriamente em um caso de doping. O atleta testou positivo em um exame antidoping realizado durante o Challenger de Ibagué, na Colômbia, em junho.

A substância proibida encontrada na amostra do brasileiro era boldenona, um esteroide sintético derivado da testosterona, normalmente vendido como droga veterinária.

Zanellato foi informado do teste positivo no dia 12 de agosto, e o tenista recorreu no dia 20, tentando derrubar a suspensão provisória automática. No entanto, foi considerado que as provas apresentadas na apelação do brasileiro não eram suficientes para impedir a suspensão.

Enquanto o caso não for julgado, Zanellato não poderá competir, atuar como técnico ou sequer visitar um torneio de tênis autorizado ou sancionado por integrantes de ATP, ITF e WTA, além dos organizadores dos quatro slams e todas associações nacionais.