Auxiliar de Ramón se diz contente com elenco do Corinthians e exalta classificação contra Juventude

Emiliano Díaz, auxiliar do técnico Ramón Díaz, se disse contente com o elenco que a comissão técnica tem em mãos no Corinthians. O profissional também elogiou o desempenho da equipe na classificação contra o Juventude para a semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira.

"A gente está feliz com o grupo que temos. Estamos muito contentes com o grupo, mas o mercado... nunca se sabe (sobre o time contratar mais jogadores). Mas particularmente, como grupo, técnico, diretoria, estamos felizes com o grupo que temos. O mundo inteiro está falando de Corinthians. Antes, contra o Flamengo, era uma catástrofe. Temos que pôr os pés no chão, para seguir o caminho certo", disse Emiliano em coletiva.

Recentemente, o Corinthians anunciou as chegadas de André Carrillo e Memphis Depay. Ambos foram apresentados à Fiel Torcida nesta quarta, minutos antes da vitória por 3 a 1 contra o Juventude.

Em relação ao jogo, Emiliano elogiou o desempenho da equipe e entendeu que foi merecido a classificação no tempo normal. Como o Timão perdeu por 2 a 1 na ida, em Caxias do Sul, a equipe levou a melhor no agregado.

"Creio que o Juventude teve quatro ocasiões na semifinal, e as quatro foram de erros nossos. Não fomos tão claros no primeiro tempo, mas sempre jogamos no campo rival. Tivemos ocasiões de gol. Fomos muito superiores", comentou Emiliano.

O Corinthians implementou forte pressão desde o início de jogo. A equipe abriu o placar com o atacante Ángel Romero, aos 29 minutos do primeiro tempo. O Juventude deixou tudo igual aos 41, com gol contra de Hugo Souza. O lance deu o que falar na Neo Química Arena, já que os mandantes alegam que o goleiro corintiano foi empurrado por Zé Marcos na jogada.

Na segunda etapa, depois de tanto martelar, o Timão marcou o segundo gol, com o tento contra do zagueiro Zé Marcos. Nos acréscimos, em cobrança de escanteio de Igor Coronado, André Ramalho cabeceou para o fundo das redes e fez a alegria de quase 46 mil corintianos em Itaquera.

O Corinthians encara na semifinal o vencedor da eliminatória entre Flamengo e Bahia, que vão se enfrentar nesta quinta-feira. Na ida, em Salvador, o Rubro-Negro levou a melhor por 1 a 0. As semis devem ocorrer nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Botafogo, pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro.