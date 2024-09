Augusto Melo vai pedir à CBF para Wagner Magalhães não apitar mais jogos do Corinthians

O presidente Augusto Melo, do Corinthians, vai pedir à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães não apitar mais jogos do clube. Os corintianos questionaram a atuação do juiz na partida que definiu a classificação contra o Juventude, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena.

O pedido de Augusto será feito nesta quinta, e a expectativa do mandatário alvinegro é falar diretamente com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Contra o Juventude, Wagner do Nascimento Magalhães se envolveu em duas polêmicas na primeira etapa. Primeiro, o árbitro teve que anular o gol de Lucas Barbosa após revisão no vídeo. Os corintianos alegaram que o atacante cometeu falta em Hugo Souza, e Wagner voltou atrás após conferir o lance.

Depois, o gol validado do Juventude deu o que falar. Os corintianos entenderam que os visitantes cometeram duas infrações no lance do tento, uma em Fagner, e outra em Hugo Souza. Wagner novamente foi ao vídeo, mas reiterou que achou o gol legal.

A "birra" dos torcedores do Timão com Wagner do Nascimento Magalhães é antiga. O árbitro esteve envolvido na anulação do gol de Pedrinho na final da Copa do Brasil de 2018 contra o Cruzeiro, e no polêmico pênalti de Lucas Piton assinalado na edição de 2020 da mesma competição, contra o Atlético-MG.

Nesta quarta-feira, o Corinthians implementou forte pressão desde o início de jogo. A equipe abriu o placar com o atacante Ángel Romero, aos 29 minutos do primeiro tempo. O Juventude deixou tudo igual aos 41, com gol contra de Hugo Souza.

Na segunda etapa, depois de tanto martelar, o Timão marcou o segundo gol, com o tento contra do zagueiro Zé Marcos. Nos acréscimos, em cobrança de escanteio de Igor Coronado, André Ramalho cabeceou para o fundo das redes e fez a alegria de quase 46 mil corintianos em Itaquera.

O Corinthians encara na semifinal o vencedor da eliminatória entre Flamengo e Bahia, que vão se enfrentar nesta quinta-feira. Na ida, em Salvador, o Rubro-Negro levou a melhor por 1 a 0. As semis devem ocorrer nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Botafogo, pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro.