Atlético-MG x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Do UOL, em São Paulo

O jogo Atlético-MG x São Paulo, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, será disputado nesta quinta (12), a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

A Globo (SP, MG — exceto Juiz de Fora — e RS), o Sportv (TV fechada), o Premiere (pay-per-view) e o Amazon Prime Video (streaming) vão transmitir o duelo ao vivo. O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

O Atlético-MG levou vantagem no embate de ida. Os mineiros venceram dentro do MorumBis por 1 a 0 e largam na frente por uma vaga na semifinal.

Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai para as penalidades máximas. Não há desempate por gols fora e nem prorrogação nesta edição da Copa do Brasil.

Atlético-MG x São Paulo -- Copa do Brasil

Data: 12 de setembro de 2024, às 21h45 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Globo (SP, MG -- exceto Juiz de Fora -- e RS), Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming)