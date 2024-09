Arsenal anuncia renovação de contrato do técnico Mikel Arteta

Nesta quinta-feira, o Arsenal anunciou a renovação de contrato do técnico Mikel Arteta. Os Gunners não revelaram a duração do novo vínculo, porém, segundo a Sky Sports, será de três anos, até 2027.

"Me sinto extremamente orgulhoso, muito animado e ansioso pelo que está por vir. Estou orgulhoso de estar onde estou e ter os relacionamentos que tenho com todos no clube", afirmou o treinador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arsenal (@arsenal)

O espanhol chegou ao clube em 2019 e, logo na sua primeira temporada, conquistou o título da Copa da Inglaterra, ao vencer o Chelsea por 2 a 1 na final. Além disso, ainda ganhou duas Supercopas da Inglaterra, em 2020 e 2023, contra o Manchester City.

Em 2020/21, a equipe apresentou um desempenho mediano e encerrou no meio da tabela no Campeonato Inglês. No ano seguinte, teve uma melhora e terminou em quinto, conseguindo vaga para a Liga Europa.

Porém, a partir de 2022/23, o Arsenal voltou a brigar por título na liga nacional. Naquela temporada, teve um início avassalador, mas perdeu gás na reta final e foi ultrapassado pelo campeão Manchester City.

Na temporada passada, se manteve na disputa até a rodada final, mas viu novamente os Citizens levantarem o troféu. Porém, apesar do vice-campeonato, os Gunners bateram alguns recordes de sua história: maior número de vitórias na Premier League (28), mais gols (91) e maior taxa geral de vitórias (67,3%).

"Me sinto extremamente sortudo por trabalhar todos os dias com boas pessoas e a ambição que temos aqui. Me sinto muito inspirado, desafiado, apoiado e quero fazer muito mais do que já fizemos juntos", relatou Arteta.

"Junto com os jogadores e todos no clube, estamos ansiosos pelos próximos anos, com nossos torcedores, que transformaram emocionalmente o clube e a equipe. Nossos torcedores transformaram indivíduos e somos diferentes agora. Você pode dizer que somos diferentes e, para mim, isso se deve a eles. Estamos ansiosos para continuar a jornada juntos", concluiu.