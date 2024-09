Análise: reforçado e energizado, Corinthians mostra bons sinais em classificação contra o Juventude

Por Iúri Medeiros

O Corinthians venceu o Juventude por 3 a 1 na noite da última quarta-feira, na Neo Química Arena, e garantiu classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O duelo serviu para mostrar que, depois de tantos meses de questionamentos, o Timão enfim mostra estar no caminho certo para terminar a temporada de forma digna.

Em relação ao desempenho, o triunfo foi inquestionável. O técnico Ramón Díaz optou por levar a campo o time no 4-4-2 em losango, com Garro atrás de Romero e Yuri Alberto. Talles Magno, visto por muitos como um atacante, atuou como meia pela esquerda, enquanto Charles caiu pela direita. Raniele foi o "5".

O Timão criou diversas oportunidades ao longo dos 90 minutos. Seja por tabela pelo chão, cruzamentos, finalizações de longa distância, infiltrações... o goleiro Gabriel Vasconcelos certamente seria o herói do Juventude caso a equipe conseguisse a classificação no tempo normal.

O Corinthians, vale lembrar, já havia feito bom jogo na vitória contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Como a comissão técnica disse após a partida, esses resultados elevam a moral da equipe e dão tranquilidade para o time se estruturar. Mais que os resultados, o Timão vem mostrando padrão e competitividade para vender caro seus jogos.

Além desse bom recorte, o Corinthians anima projetando as próximas semanas. Isso porque o time conta com as chegadas de André Carrillo e especialmente de Memphis Depay, contratados após o encerramento da janela de transferências.

A dupla oferece ainda mais variações para Ramón e Emiliano Díaz e, claro, ajuda a elevar o nível técnico da equipe que ainda briga contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Ou seja, o Corinthians se encontra em viés de alta e a tendência é que evolua ainda mais nas próximas semanas, com atletas que chegam para somar dentro de um sistema que já está gerando frutos.

O final de temporada promete ser árduo, com dois mata-matas pela frente e uma disputa contra a queda no Brasileiro. Mas fato é que depois de muito tempo o corintiano encontra motivos para acreditar em um futuro melhor.