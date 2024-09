Vojvoda convenceu Fortaleza de que é possível ser campeão, diz jornalista

Em participação no Fim de Papo desta quarta (11), o jornalista Renato Manso disse que Vojvoda e sua comissão técnica têm sido os maiores responsáveis por injetar ânimo no Fortaleza para a briga pelo título brasileiro.

Na opinião do jornalista, o Fortaleza já mostrou que tem um elenco equilibrado para se sustentar nas primeiras posições até o fim. No entanto, Renato ressaltou que há um clima de humildade da diretoria para evitar uma pressão sobre o time e sobre a torcida.

A diretoria do Fortaleza é composta em sua maioria por cearenses, nordestinos e trabalha com uma humildade compreensível: indo jogo a jogo sem criar uma pressão para o time ou a torcida. Não se pode criar no torcedor a ideia de que se o time for vice-campeão é uma coisa ruim. A melhor colocação do Fortaleza foi um quarto lugar. Mas o Vojvoda, especificamente, tem passado a energia de que é possível, sim. É uma injeção de autoestima. O Vojvoda e a comissão técnica, talvez por serem de fora e não terem os preconceitos regionais, tragam essa aura de que é possível. E eu acho que, pelo time, é possível. Acho que o Fortaleza consegue equilibrar bem as ausências. O time já mostrou que consegue suportar bem quando perde jogadores importantes.

Renato Manso

