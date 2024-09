Vini Jr. pede desculpas e fala em reflexão na seleção após derrota

O atacante Vinicius Júnior pediu desculpas à torcida após a derrota da seleção brasileira para o Paraguai, nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

O atacante refletiu sobre o momento delicado da seleção e citou o apoio da torcida. Em entrevista ao sportv, ele admitiu que 'sofre' com a adaptação por causa da diferença dos jogos na Europa e na América do Sul.

Vini Jr. disse compreender a 'responsabilidade' que tem frente aos outros jogadores. O atacante, no entanto, afirmou que tem sido um "processo" complicado apesar de estar focado em ajudar o Brasil.

O que ele disse?

Momento de refletir: "Queremos tirar o Brasil a qualquer custo dessa situação. Temos que voltar para casa e refletir, como melhorar, o que fazer para jogar bem e ganhar com mais facilidade. Não podemos perder jogando o que jogamos. É um momento complicado, temos que saber assimilar todas as críticas e voltar a colocar o Brasil no topo."

Pedido de desculpa e diferenças: "É completamente diferente porque os jogos na Europa são diferentes daqui, a bola chega mais rápido de um lado ao outro por conta do campo, e a gente tem que saber se adaptar para jogar de uma melhor maneira, para que a gente possa começar a ganhar os jogos, que é o mais importante. Se a gente ganhar os jogos, vai nos dar mais confiança e assim a gente pode ter mais tranquilidade de poder fazer jogadas diferentes, fazer gols diferentes, e temos de evoluir. Pedir perdão à torcida que está sempre do nosso lado, mas que está sendo um momento complicado e que a gente só quer evoluir."

Responsabilidade e representatividade: "Sei do meu potencial, do que eu posso fazer pela seleção. É claro que está sendo um processo muito complicado porque quando a confiança não vem, os gols não vêm, as assistências e o bom jogo acaba complicando cada vez mais. Eu estou focado em fazer o melhor para o meu país. Cada vez mais eu venho com a cabeça centrada no que eu posso ajudar porque nem sempre eu vou poder fazer os gols, nem sempre é tão fácil como parece, mas eu sei do que eu posso melhorar. Sei de tudo que eu represento, não só pra mim, mas pra todo mundo que está aqui, eu estando melhor, vou dando muita tranquilidade para os demais, sei da minha responsabilidade e eu quero evoluir o mais rápido possível."

Brasil perde e se complica

O Brasil foi superado pelo Paraguai por 1 a 0, com gol de Diego Gómez ainda no primeiro tempo. O meia paraguaio teve espaço após sobra de bola na entrada da área e, de três dedos, mandou a bola no canto direito de Alisson.

Com o resultado, o Brasil segue com 10 pontos nas Eliminatórias e ocupa a 5ª colocação, tendo apenas um ponto a mais que a Bolívia, atual 7ª colocada e que disputaria os playoffs para a Copa do Mundo.