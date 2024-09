Vini Jr. admite atuação abaixo na Seleção Brasileira e cita busca por confiança: "Sei do meu potencial"

Vinicius Júnior ainda não conseguiu demonstrar um desempenho semelhante ao que apresenta no Real Madrid vestindo a camisa da Seleção Brasileira. O atacante de 24 anos admitiu as atuações abaixo defendendo a equipe nacional e destacou que segue em busca de confiança para melhor o desempenho e entregar resultados.

"Sabemos da situação que estamos vivendo, queremos o Brasil, a qualquer custo, dessa situação. Temos que voltar para casa e começar a refletir desde já o que temos que melhorar, o que podemos fazer para voltar a jogar bem e poder voltar a ganhar os jogos com mais facilidade, e ganhar jogos como hoje. Não podemos vir aqui, perder, perder esses pontos e jogar da maneira que jogamos. É um momento complicado, todas as criticas, temos que saber assimilar e voltar o mais rápido possível para colocar o Brasil no topo", disse ao SporTV.

Vini Jr. esteve presente em todas as convocações de Dorival Júnior, até o momento. Em 2024, defendendo o Brasil, ele tem dois gols marcados e duas assistências. O camisa 7 só ficou de fora de um jogo da Seleção, que foi contra o Uruguai, nas quartas, enquanto cumpria suspensão.

"Sei do meu potencial e do que posso fazer pela Seleção. Está sendo um processo muito complicado porque quando a confiança não vem, os gols não vem, acaba complicando cada vez mais. Estou focado em fazer o melhor para meu país. Cada vez mais eu venho com a cabeça centrada no que posso ajudar porque nem sempre vou poder fazer os gols porque nem sempre é tão fácil como parece. Sei do que posso melhorar para estar melhor. Sei da minha confiança, de tudo que represento, não só para mim, mas para todos que estão aqui. Eu estando melhor, vou dar muita tranquilidade para os demais. Sei da minha responsabilidade e quero evoluir o mais rápido possível", seguiu.

Com boas atuações no Real Madrid, Vini Jr. está entre os 30 indicados para a Bola de Ouro. O jogador apontou algumas diferenças entre o futebol europeu e o da Seleção, mas admitiu que os atletas precisam se adaptar à forma de jogar.

"É completamente diferente. Os jogos na Europa são diferentes daqui porque a bola chega mais rápido de um lado a outro pro conta do campo. Temos que saber nos adaptar para jogar da melhor maneira para começar a ganhar os jogos, que é o mais importante. Ganhando nos dá mais confiança e nos dá mais tranquilidade de poder fazer jogadas diferentes. temos q evoluir. Pedir perdão à torcida que está do nosso lado. Está sendo complicado e a gente só quer evoluir", finalizou.

A Seleção Brasileira retorna a campo apenas em outubro, quando tem mais dois jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas: contra Chile e Peru. No momento, o time nacional é o quinto colocado, com 10 pontos conquistados.