"Times do nordeste não podem brigar por nada", diz Marinho após derrota contra o Internacional

Na noite desta quarta-feira, pelo jogo atrasado na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Marinho, atacante do Leão do Pici, criticou a arbitragem após o apito final.

"Estamos brigando pela liderança (do Brasileirão), mas os times do nordeste não podem brigar por nada, porque o sistema é f***", disse o jogador do Fortaleza na beira do gramado após o final do confronto.

A reclamação de deve ao segundo gol do Internacional, aos 38 minutos da etapa complementar. Na jogada, após cobrança de escanteio, jogadores das duas equipes se enroscaram na área e os visitantes pediram a marcação de uma falta - consequentemente, a anulação do tento do Colorado.

O gol, porém, foi validado pela arbitragem e gerou revolta nos atletas do Fortaleza.

"Eu fui conversar com ele porque eu tomei um cartão bobo e me prejudicou durante o jogo todo. Ele me pediu desculpas. E agora no segundo gol eu acho que teve falta. Ele falou que viu, que foi checado. Agora é cabeça erguida. Não conseguimos pontuar e temos um jogo importantíssimo com o Athletico-PR. É ruim perder", acrescentou Tinga, zagueiro do Fortaleza, que também criticou a arbitragem de Gustavo Bauermann, do Paraná.

Com o revés fora de casa, o Fortaleza desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e permanece na segunda colocação. Agora com os mesmos 25 jogos do líder Botafogo, o Leão do Pici soma 48 pontos, dois a menos em comparação aos cariocas.

Vale destacar que, com a derrota do Fortaleza, o atual bicampeão brasileiro Palmeiras depende apenas de si próprio para conquistar o tricampeonato. O Verdão figura, atualmente, na terceira posição com 47 pontos.