'Temos que parar de ser viúvas do Neymar', dispara Luís Rosa

Durante o Fim de Papo especial desta terça (10), o comentarista Luís Rosa disse que a seleção brasileira parece "viúva de Neymar".

O jornalista ressaltou que a seleção brasileira já apresentava um desempenho ruim antes da lesão de Neymar. Para Luís Rosa, o retorno do atacante não é a solução para os problemas da seleção.