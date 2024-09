Técnico italiano é expulso após invadir campo e 'matar' contra-ataque; veja

Um técnico italiano recebeu um dos cartões vermelhos mais bizarros da história depois de invadir o campo e cometer falta no adversário rival.

O que aconteceu

Alessio Guidotti, do Subbiano, saiu da área técnica, invadiu o campo e deixou o pé no jogador do time adversário para conter um contra-ataque. O jogo era entre Subbiano e Potassieve, times amadores da sexta divisão do Campeonato Italiano.

O meia Bourezza partia em velocidade em direção ao gol, sem marcação, após um escorregão do jogador adversário, aos 45min do primeiro tempo. No caminho, porém, foi interrompido pela falta do treinador. O duelo estava 0 a 0 e terminou com empate sem gols.

O árbitro expulsou o técnico imediatamente, e jogadores do Potassieve partiram para cima do treinador para tirar satisfação.