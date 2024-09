Paulo Nunes, B. Méndez e mais: para quem já tocou a sirene do Corinthians

O atacante Memphis Depay já ganhou uma recepção calorosa ao desembarcar em São Paulo, e a festa pela contratação do holandês pode contar com a tradicional sirene do Parque São Jorge, Centro de Treinamento do Corinthians.

O que aconteceu

A sirene foi usada pela primeira vez para "anunciar" a contratação de Paulo Borges em 1968. O atacante veio do Bangu e marcou na vitória contra o Santos, responsável pela queda do tabu de 11 anos sem ganhar do rival pelo Paulista.

Recentemente, as chegadas de Róger Guedes, Paulinho, Renato Augusto e Bruno Méndez contaram com a sirene. Até alguns ex-Palmeiras, como Edmundo (1996) e até Paulo Nunes (2001).

A expectativa é que o "ritual" se repita esta semana, na apresentação de Memphis Depay. Diego Garcia, colunista do UOL, afrimou que o Corinthians estuda levar o atleta ao Parque São Jorge, para que a sirene seja tocada.

Jogadores "anunciados" com toque da sirene