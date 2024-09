Santos venceu apenas três dos últimos dez jogos contra o América-MG, próximo adversário na Série B

O Santos segue em busca do retorno à elite do futebol brasileiro neste domingo. O adversário da vez é o América-MG, que tem dado trabalho para o Peixe nos últimos anos.

Dos últimos dez jogos entre as equipes, o Alvinegro Praiano faturou apenas três vitórias e amargou sete derrotas para o Coelho. As partidas ocorreram entre 2016 e 2024.

A última vitória do Peixe contra o América-MG foi em 2023, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Santos, comandado por Odair Hellmann, venceu o Coelho por 3 a 2, na Vila Belmiro. Bauermann, Marcos Leonardo e Mendoza marcaram os gols santistas, enquanto Alê e Everaldo fizeram para os mineiros.

No primeiro turno da Série B, o Santos perdeu para o América-MG por 2 a 1, na Arena Independência. A derrota foi a primeira de uma série de quatro seguidas do Peixe na competição, além de ter marcado a lesão do goleiro João Paulo.

O retrospecto geral do confronto é bem equilibrado. Ao todo, Santos e América-MG se enfrentaram em 20 ocasiões. Foram nove vitórias do Alvinegro, oito do Coelho e três empates.

O Santos precisa da vitória para retomar a liderança da Série B. Com 43 pontos, a equipe do técnico Fábio Carrile está na segunda colocação. O América-MG é o sétimo colocado com 38 unidades.

O duelo, válido pela 26ª rodada da Segunda Divisão, está marcado para acontecer às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.