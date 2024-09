Santos anuncia contratação da argentina Yamila Rodríguez, ex-Palmeiras.

O Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação da atacante Yamila Rodríguez para a equipe feminina. O contrato entre as partes é válido apenas até o final deste ano.

A argentina estava no Palmeiras e teve a rescisão de seu contrato publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última terça-feira. Yamila se mostrou ansiosa para estrear com a camisa do Santos.

"Estou muito feliz. Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade e também ao Clube, que conta comigo nesse momento. Vou trabalhar muito para somar, principalmente na Copa Libertadores, que conheço muito bem", disse.

"Todo o mundo conhece o Santos, é um clube mundial. Muitos grandes jogadores passaram por aqui. Também conhecia por minhas companheiras, como o Sole Jaimes, que sempre falavam bem do Santos", acrescentou.

Publicação de @sereiasdavilaoficial Ver no Threads

Antes de ingressar no Palmeiras, Yami passou pelo Huracán e o Boca Juniors da Argentina, e o Santa Teresa, da Espanha. Ela também é destaque da seleção argentina, sendo artilheira da Copa América, em 2022, com seis gols em seis jogos, e também disputou a Copa do Mundo em 2023.

Pelo Verdão, a argentina disputou 43 jogos e marcou cinco gols. Com a chegada da técnica Camilla Orlando, Yamila Rodríguez perdeu espaço e disputou neste ano apenas 11 jogos e não balançou a rede nenhuma vez.

Yamila Rodríguez pode fazer sua estreia pelo Santos no dia 24 de setembro, quando a equipe terá clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista feminino.