PVC: Dorival entrega pura insegurança e isso afeta os jogadores da seleção

O colunista Paulo Vinícius Coelho analisou no De Primeira que a insegurança de Dorival Jr. no comando da seleção brasileira é tamanha que está sendo transmitida aos jogadores.

Na avaliação de PVC, a frase de Dorival sobre o Brasil estar na final da Copa do Mundo de 2026 reflete o quanto ele está inseguro.

Essa frase, mais do que tudo, retrata a insegurança do Dorival. A minha impressão é que o ambiente da CBF é de insegurança do presidente da comissão de arbitragem ao técnico da seleção. É o cenário: do Cícero de Souza ao Rodrigo Caetano, todo mundo está inseguro na CBF. E essa insegurança do Dorival, cujo retrato é a frase 'podem me cobrar, estaremos na final da Copa do Mundo', isso é pura insegurança, ele está tentando passar uma segurança que ele não tem. Ele está inseguro como não estava no São Paulo, ele está inseguro como não esteve no Flamengo, ele está inseguro como não esteve no Santos, e isso está passando para os jogadores. Se você tem um chefe inseguro, você vai fazer um trabalho inseguro, o que nasce no gabinete da Presidência da CBF. Paulo Vinícius Coelho

Hernan: São Paulo terá Lucas e Bobadilla à disposição na Copa do Brasil

O São Paulo terá Lucas e Bobadilla à disposição para a decisão contra o Atlético-MG, amanhã (12), na Arena MRV, pelas quartas de final da Copa do Brasil, informou André Hernan. O Galo tem vantagem de 1 a 0, e o Tricolor precisa vencer para sonhar com a vaga.

Prancheta do PVC: como Ramón Díaz vai montar o Corinthians com Depay?

Como Memphis Depay jogará no Corinthians? No quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, Paulo Vinícius Coelho explicou que o holandês pode exercer duas funções no ataque do Timão.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra