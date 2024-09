Próximo rival no Brasileiro, Criciúma não ganha do Palmeiras desde 1997; veja números

PApós a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta da data Fifa, o Palmeiras retorna aos gramados no domingo (15) para enfrentar o Criciúma. O Verdão, embalado por três vitórias consecutivas na competição, tem retrospecto positivo diante do adversário catarinense e defende uma invencibilidade neste século.

No século XXI, Palmeiras e Criciúma se enfrentaram em sete oportunidades. No período, são seis vitórias paulistas e um empate, sem nenhuma derrota para os palestrinos.

Os últimos cinco confrontos entre as equipes foram válidos pelo Campeonato Brasileiro, todos vencidos pelo Palmeiras. Já os primeiros dois jogos do século foram válidos pela Copa do Brasil de 2003.

Na ocasião, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Alviverde Paulista avançou após um empate fora de casa em 1 a 1, no qual Paulo Baier cravou para os mandantes, enquanto Zinho fez o gol do Verdão; e uma vitória por 2 a 1 no Estádio Palestra Itália. Na volta, em São Paulo, Índio e Thiago Gentil balançaram as redes pelo Palmeiras e Juca descontou para os catarinenses.

No primeiro da atual edição de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Criciúma por 2 a 1. O jogo, válido pela sétima rodada, aconteceu no Estádio Herberto Hulse, em Criciúma (SC), e contou com gols de Gustavo Gómez e Lázaro para os visitantes e Matheusinho para os donos de casa.

Na terceira colocação com 47 pontos conquistados, o Palmeiras mira a quarta vitória seguida no Brasileirão. O Alviverde encara o Criciúma, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília) do domingo, pela 26ª rodada da competição nacional.