Prancheta do PVC: como Ramón Díaz vai montar o Corinthians com Depay?

Como Memphis Depay será utilizado pelo técnico Ramón Díaz no Corinthians? No quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou que o astro holandês pode exercer duas funções no ataque do Timão.

Segundo PVC, Memphis pode jogar como ponta de lança entrando em diagonal pela esquerda ou mesmo como centroavante, como referência para os meias de criação. Ele destacou que a chegada de Depay amplia as possibilidades táticas do time de Ramón Díaz.

O Ramón gosta de jogar com três zagueiros, e o André Ramalho faz essa função de líbero muito bem feito, com o José Martínez, que jogou ontem pela Venezuela, pode fazer o primeiro volante. Aí uma linha de quatro no meio: Fagner ou Matheuzinho pela direita, Matheus Bidu pela esquerda, Charles e Garro pelo meio. Claro que o Garro terá mais liberdade para chegar na frente, e o Charles jogue junto com o Martínez, a tendência é essa. Nessa função, o Garro se junta a Memphis, que vai jogar como atacante da esquerda para dentro, e Yuri Alberto.

Ou a gente pode tirar Yuri Alberto e botar o Romero, jogando no 3-4-2-1, sendo esse um o Memphis, ou o 3-4-1-2, nesse caso o um é o Garro e os dois atacantes, Yuri Alberto e Memphis. O Memphis vai vir da esquerda para dentro, ele se sente mais confortável assim, ele faz também o outro lado, mas se sente mais à vontade vindo da esquerda para dentro como ponta de lança; ou pode também ser a referência, com dois caras atrás dele. Acho que o Corinthians ganha variação tática nesse momento, com o elenco que possui. Paulo Vinícius Coelho

Hernan: São Paulo terá Lucas e Bobadilla à disposição na Copa do Brasil

O São Paulo terá Lucas e Bobadilla à disposição para a decisão contra o Atlético-MG, amanhã (12), na Arena MRV, pelas quartas de final da Copa do Brasil, informou André Hernan. O Galo tem vantagem de 1 a 0, e o Tricolor precisa vencer para sonhar com a vaga.

