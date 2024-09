Piquerez agradece carinho da torcida em recuperação de cirurgia e atualiza: "Estou quase na etapa final"

O lateral esquerdo Piquerez vem sendo desfalque no Palmeiras há quase dois meses, quando sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O atleta de 26 anos passou por cirurgia no dia 20 de julho e desde então vem passando pelo processo de recuperação. O uruguaio agradeceu o carinho dos torcedores nesse processo e atualizou sobre sua situação.

"A verdade é que o carinho do torcedor palmeirense é muito grande e muito importante para mim. A grande maioria das mensagens que eu recebo é de 'volta logo', se recupera logo' e isso é muito, muito importante, me deixa muito feliz. Sou querido na torcida e esse carinho é recíproco", disse.

"Foi muito importante o apoio da família, das pessoas próximas, do pessoal do clube. A verdade é que são 100% profissionais e tenho tudo para focar na recuperação. Venho me recuperando muito bem, já estou entrando quase na etapa final. Estou 100% focado nisso e agradecido também a todos os colegas de trabalho", completou.

O último jogo de Piquerez pelo Verdão foi no dia 17 de julho, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. Desde então, ele tem acompanhado a equipe apenas pelo lado de fora. O lateral destacou o nervosismo de assistir à equipe e não poder entrar em campo.

"Sem sombra de dúvidas, é muito mais difícil assistir a um jogo de fora. O nervosismo que você passa é incontrolável. Dentro do campo, você controla essas coisas. Foi um mês de agosto difícil para nós, sofremos duas grandes eliminações, mas a vida continua, o elenco retomou o caminho das vitórias e isso é muito importante porque ainda temos o Brasileirão e a gente quer brigar pelo tricampeonato", declarou.

Mesmo que Piquerez esteja perto da fase final de recuperação, a expectativa é que o atleta não volte a campo nesta temporada e fique pronto para jogar apenas a partir de 2025. Sem ele, o Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Criciúma em duelo da 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

"É a primeira grande lesão que eu tenho, a mais longa em tempo de recuperação. Quando aconteceu, foi algo muito chato, triste. Nenhum jogador quer que aconteça, mas, como eu já venho falando algumas vezes, a gente trabalha com o corpo, então são circunstâncias que acontecem. Quando eu soube disso, tentei digerir da melhor maneira possível e focar na recuperação para recuperar rápido poder voltar o quanto antes", finalizou.