'Não queria nem olhar': Ex-Palmeiras relembra reação ao encontrar Messi

Ex-atacante do Palmeiras, Churry Cristaldo contou quando encontrou seu ídolo, Lionel Messi, e travou em frente ao camisa 10.

O que aconteceu

O encontro ocorreu durante um amistoso entre a seleção sub-20 da Argentina e o profissional. Cristaldo conta que, para "respirar o mesmo ar" que Messi, mudava de lado no campo. Ele revelou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube.

A primeira vez que eu encontrei ele foi no sub-20 (seleção argentina). Eu não queria nem olhar para ele. Eu era sub-20 da Argentina e chegamos lá para jogar contra ele, num jogo-treino. Eu, atacante, tentava defender para o lado onde o Messi estava, para estar perto, poder respirar o mesmo ar. Mas ele é muito gente boa, muito bacana, todo mundo adora o Messi, não só por o que ele fez pra Argentina, mas também como pessoa

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.