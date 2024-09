Memphis Depay será apresentado à torcida do Corinthians antes de duelo contra o Juventude

Novo atacante do Corinthians, Memphis Depay será apresentado à torcida do Timão na Neo Química Arena ainda nesta quarta-feira, antes do duelo contra o Juventude, pela Copa do Brasil. Conforme informou o clube alvinegro, a apresentação do holandês será feita por volta das 20h40 (de Brasília).

Publicado por @corinthians Ver no Threads

"O Memphis será apresentado à Fiel antes da partida de hoje, por volta de 20h40! Chegue cedo na Neo Química Arena para acompanhar", diz a publicação do Corinthians em seu perfil oficial no Threads.

Na madrugada desta quarta-feira, Memphis desembarcou em São Paulo com uma grande recepção dos torcedores do Corinthians. O jogador de 30 anos acenou para os fãs, assinou camisas, posou para fotos e disse a famosa frase "Vai Corinthians".

A contratação de Memphis Depay foi feita com a ajuda da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians. No contrato entre a empresa de apostas e o Timão, estava previsto o acerto com um atleta midiático. A patrocinadora irá arcar com R$ 57 milhões dos custos gerais pela vinda do holandês.